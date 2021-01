Tak naprawdę cyfryzacją radia w Polsce i przejściem na DAB+ zainteresowane są wyłącznie stacje publiczne Polskiego Radia i małe rozgłośnie regionalne. Ogólnopolskie stacje komercyjne nie palą się do tego pomysłu zbytnio, utrzymując od wielu lat, iż tak naprawdę cyfryzacja radia w Polsce ma już miejsce w internecie. Jak to z tym odbiorem radia przez internet i w technologii DAB+ jest naprawdę pokazuje poniższy raport.

Zasięg radia FM w Polsce

Zacznijmy jednak od ogólnych danych. W 2020 roku radio FM w Polsce miało 70% zasięgu dziennego i 90% tygodniowego, a średni czas słuchania radia w ciągu dnia wyniósł 4,5 godziny.

Gdzie słuchamy radia FM?

Najczęściej radia słuchamy w samochodzie – 11,4 mln słuchaczy, w domu – 10,9 mln i w pracy 4,1 mln.

Przy czym wyraźnie widać, iż w okresie pierwszego lockdownu spadła słuchalność radia w samochodzie oraz w pracy, z kolei ostatnie ograniczenia w życiu codziennym nie wpłynęły już tak znacząco na te wyniki.

Średni czas słuchania radia w 2020 roku wyniósł dokładnie 4 godziny i 23 minuty, co rozłożyło się dość równomiernie na cały dzień, od wczesnych godzin porannych do popołudnia.

Czas słuchania radia FM w Polsce

Na tak wysoką średnią czasu słuchania wpływ mieli przede wszystkim słuchacze, którzy spędzają przy włączonych odbiornikach od 6 godzin wzwyż – 29%, drugą grupę stanowią osoby słuchające radia krócej niż godzinę – 22%, a kolejną od 1 do 2 godzin – 18%.

Źródła sygnału radia FM w Polsce

Przechodzimy już do źródła sygnału radia FM – zdecydowana większość Polaków, bo 19,5 mln słucha radia korzystając z tradycyjnej anteny FM/UKF, czyli w zwykłych odbiornikach, czy to w domu, w pracy czy w samochodzie.

Tradycyjna antena FM/UKF jest wciąż głównym źródłem sygnału. W ten sposób radia słucha codziennie 19,5 mln osób. Na antenę FM przypada też 89% czasu poświęconego w ogóle na słuchanie radia. Rośnie rola Internetu jako źródła sygnału stacji tradycyjnych. Na granicy błędu statystycznego jest odbiór stacji w systemie DAB+.

Rośnie rola internetu, ale to nadal nieporównywalna z anteną FM popularność. Słuchaczy korzystający z dostępu do internetu do odtwarzania streamingu stacji radiowych jest blisko 2 mln, którzy to odpowiadają za 10% ogólnego czasu słuchania radia FM w Polsce. Na trzecim miejscu wśród źródeł sygnału radia mamy dekodery telewizji kablowej lub cyfrowej ponad 600 tysięcy słuchaczy i na końcu odbiorniki cyfrowe z obsługą DAB+, z których korzysta około 30 tysięcy słuchaczy.

Ile stacji FM słuchamy najcześciej?

Na koniec zerknijmy na liczbę stacji słuchany w ciągu dnia. Najwięcej, bo 56% słuchaczy wiernych jest jednej stacji, dwie stacje słucha 27% osób, a trzech i więcej 17%.

Najpopularniejsze stacje radiowe w Polsce

A jakie stacje radiowe obecnie są najpopularniejsze?

Ogólnopolskie stacje radiowe wrzesień 2019 : listopad 2019 grudzień 2019 : luty 2020 marzec 2020 :

maj 2020 czerwiec 2020 : sierpień 2020 wrzesień 2020 :

listopad 2020 Radio RMF FM 27,50% 28,50% 30,60% 28,40% 29,10% Radio ZET 12,40% 12,70% 13,10% 12,10% 12,00% Jedynka – Program 1 Polskiego Radia 5,70% 5,20% 5,20% 5,20% 5,10% VOX 3,50% 3,50% 3,00% 3,40% 3,60% AntyRadio 2,10% 2,30% 2,10% 2,20% 2,60% Trójka – Program 3 Polskiego Radia 4,90% 5,60% 4,60% 3,90% 2,60% Radio TOK FM 2,40% 2,20% 2,60% 2,40% 2,50% RMF Classic 1,40% 1,50% 1,60% 1,30% 1,50% Radio Maryja 1,40% 1,30% 1,50% 1,20% 1,40% Polskie Radio 24 0,70% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% Dwójka – Program 2 Polskiego Radia 0,50% 0,40% 0,40% 0,50% 0,40% Radio Muzo.fm 0,40% 0,40% 0,50% 0,30% 0,40% Radio Track, Kantar Polska S.A., udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, N = 30 009 997

Według ostatniej fali badania najchętniej słuchaną stacją jest radio RMF FM, dalej mamy Radio ZET i Program 1 Polskiego Radia. Przy czym da się zauważyć, że niewiele się zmieniła słuchalność większości stacji w ostatnim roku, za wyjątkiem Programu 3 Polskiego Radia, który to stracił w tym czasie niemal połowę swoich słuchaczy.

Źródło: I Love Radio/Radio Track, Kantar Polska, 01-12.2020, wszyscy 15-75 lat

