Masz szybki internet? Zadbaj o wykorzystanie maksimum jego możliwości!

Szybkie, szerokopasmowe (a najlepiej światłowodowe) łącze internetowe to coś, bez czego wielu z nas nie wyobraża już sobie codziennego życia. Za jego pośrednictwem kontaktujemy się z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami na niewyobrażalną wcześniej skalę. To dzięki niemu konsumujemy szeroko pojętą rozrywkę — jest bramą nie tylko do oglądania setek (tysięcy?) filmów, seriali i ulubionych programów w serwisach VoD, ale także telewizji na żywo. To również furtka do świata gier online, niekończących się sklepów z dobrami cyfrowymi — i tymi w 100% fizycznymi, które zamawiamy wprost pod nasze drzwi czy do maszyny z paczkami w naszej okolicy. Coraz więcej z nas także pracuje w sieci — często nawet bez wychodzenia z domu. Dlatego tak istotne jest to, by połączenie z siecią, z którego korzystamy, było zarówno szybkie, jak i niezawodne.

Tutaj sprawy lubią się komplikować — i to z wielu powodów. Stabilność łącza to jeden z tych elementów, na który jako klienci i użytkownicy, nie mamy żadnego wpływu — a naszą jedyną opcją jest skorzystanie z oferty konkurencji, gdy takowa jest dostępna. Często jednak to nie samo przyłącze jest problemem, a mimo iż mamy szybki dostęp do internetu — nie jesteśmy w stanie wykorzystać jego możliwości, bo zawodzi technologia, z której korzystamy w domu. Router, który nie wspiera najnowszych standardów; karta sieciowa, która jest zdecydowanie zbyt wolna w stosunku do tego, za co płacimy... Wszystko to nie daje sobie rady z obsługą kilkudziesięciu domowych czy biurowych urządzeń podłączonych jednocześnie. Dlatego też tak istotne jest dbanie o to, by korzystać z urządzeń w pełni pozwalających na obsługę szybkiego łącza internetowego. Oto zestaw, który doskonale poradzi sobie nawet z prędkościami powyżej 1 Gbps!

Routery Archer AX72 Pro oraz Archer AX55 Pro

Nowoczesne routery TP-Link Archer AX72 Pro oraz Archer AX55 Pro to sprzęty z najwyższej półki będące niezawodnymi kompanami dla wszystkich korzystających z łącz osiągających 1Gbps — ale nie tylko! Dzięki portom 2,5 Gb/s i wsparciu dla najnowocześniejszych rozwiązań (m.in. obsłudze technologii OneMesh) — stają się idealną odpowiedzią na potrzeby wszystkich wymagających użytkowników, którym zależy na niezawodności i najwyższej jakości usług. Pierwszy z routerów zapewnia do 5378 Mb/s, drugi — 2976 Mb/s. AX72 Pro dzięki sześciu antenom zapewni doskonały zasięg w każdym zakątku mieszkań i niewielkich domów. Poza połączeniami bezprzewodowymi oferuje on porty LAN/WAN: jeden 2,5Gb/s, jeden gigabitowy oraz trzy gigabitowe LAN. Producent zadbał także o port USB 3.0. ułatwiający udostępnianie plików w ramach domowej sieci.

Drugi z routerów zaś oddaje do dyspozycji użytkowników identyczny zestaw portów, ale największą różnicą pozostaje prędkość. Oba modele wyróżnia nie tylko niezawodność działania, ale także cieszący oko design — choć różnice w nich widać już na pierwszy rzut oka, chociażby po... ilości anten. Mimo całego szeregu funkcji i najnowszych technologii — urządzenia te działają bezgłośnie i nie trzeba obawiać się o zakłócanie spokoju.

Wisienką na torcie pozostaje oprogramowanie — łatwe w konfiguracji nawet dla osób, dla których tematy związane z ustawieniami sieci nie są chlebem powszednim. Podobnie zresztą sprawy mają się z ich aktualizacją. Te ograniczają się do kilku kliknięć myszką... albo nawet nie — jeżeli pozwolimy na automatyczne aktualizacje urządzeń. Routery pozwalają też skorzystać z klientów i serwerów VPN, a także oferują zaawansowaną ochronę bez względu na to, ile mają podłączonych klientów.

Zadba o to autorskie rozwiązanie TP-Link HomeShield. Skanuje ono domową sieć w czasie rzeczywistym i natychmiast wykrywa próby ataku i problemy z bezpieczeństwem. Ponadto oferuje dodatkowe blokady rodzicielskie (m.in. ograniczanie dostępu do wskazanych treści czy ograniczanie czasu online), zaś QoS pozwala wskazywać, które z urządzeń mają priorytet w dostępie do transferu. Zainteresowani mogą wykupić także dostęp do HomeShieldPro. Zapewni ono przeciwdziałanie atakom DDoS, ochronę urządzeń smart oraz więcej zaawansowanych ustawień związanych z kontrolą rodzicielską.

Co pomoże wykorzystać w pełni możliwości szybkiego łącza i routerów?

Poza szybkim połączeniem internetowym i odpowiednim routerem, by skorzystać z nowoczesnego, szybkiego, połączenia, niezbędna będzie też odpowiednia karta sieciowa — m.in. taka jak TP-Link TX201. 2,5 Gigabitowy Ethernet pozwala na ekspresowe połączenia zarówno z internetem, jak i lokalną siecią pozwalającą na szybki transfer danych — w tym także ogromnych plików, które dotychczas mogły stanowić problemy. I nie chodzi tu wyłącznie o te pobierane z internetu, ale także te składowane lokalnie na serwerze NAS znajdującym się nieopodal. To także gwarancja najwyższej jakości połączenia do strumieniowania filmów i seriali w wysokiej jakości oraz w czasie potyczek w grach wideo online, jeżeli zależy nam na braku opóźnień. Kompletując zestaw tworzony z myślą o większej liczbie urządzeń, warto też zadbać o odpowiednie przełączniki.

Tutaj mówiąc o najnowszych rozwiązaniach stworzonych z myślą o szybkiej sieci, TP-Link ma dwa nowoczesne switche: TL-SG105-M2 oraz TL-SG108-M2. To flagowe urządzenia, które w ubiegłym roku trafiły na rynek. Wyposażone w pięć lub osiem 2,5 gigabitowych portów. 25Gb/s przepustowości przełączania pozwoli cieszyć się szybkim dostępem do wszystkich naszych urządzeń — i nie tylko. Switche te oferują również inteligentne dostosowywanie prędkości dzięki wykrywaniu jakości łącza. To sprawia, że stają się idealnymi kompanami dla naszych serwerów NAS, komputerów, narzędzi streamingowych, a także cieszących się coraz większą popularnością gier VR, które do bezbłędnego działania potrzebują najwyższej jakości połączeń.

To sprzęt, który z powodzeniem wykorzystamy zarówno do rozrywki, jak i do pracy. Bo to właśnie wysoka przepustowość połączeń przewodowych 2,5G pozwoli w pełni wykorzystać możliwości płynące z dostępu do nowoczesnych sieci Wi-Fi 6. Podobnie jak routery z nowej linii — oba modele przełączników zachwycają nowoczesnym designem, który swoją prostotą idealnie wpasuje się w każde wnętrze. Ich ogromnym atutem jest bezgłośne działanie, a dzięki przemyślanej konstrukcji można je postawić na blacie lub zamontować na ścianie!

Zestaw dla tych, którym zależy, by wszystko działało szybko i bezproblemowo

Jeżeli zależy ci na konfiguracji szybkiej i bezpiecznej sieci — zarówno lokalnej, jak i tej podłączonej do internetu — w domu lub niewielkim biurze, powyższy zestaw urządzeń może okazać się strzałem w dziesiątkę. Dzięki dwóm opcjom routerów oraz małemu i dużemu przełącznikowi — każdy zainteresowany może dobrać sprzęt do własnych potrzeb. W pełni wykorzystujące najnowsze technologie i oferujące wysokie transfery. A dzięki prostej konfiguracji i intuicyjnej obsłudze — idealnie nadadzą się dla każdego, nie tylko specjalistów!