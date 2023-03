Aplikacja i chmura na zlecenie, czyli jak działa software house

Software house to całkiem trafna nazwa, ukuta na potrzeby firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania na zamówienie. Powstaje ich ostatnio coraz więcej, co nie powinno dziwić, bo dzisiaj handel, usługi, rozrywkę i w zasadzie każdą działalność oplatają aplikacje dla użytkowników smartfonów.

Najlepsi przedstawiciele branży software house potrafią poprowadzić cały projekt od koncepcji, przez stworzenie UI, aż do ostatecznego wykonania aplikacji. I to właśnie stanowi o ich sile.

Jak przekuć pomysł w działającą aplikację?

Dość trudno wskazać zgrabny polski odpowiednik wyrażenia software house. Dom oprogramowania – chyba nie brzmi najlepiej i nie oddaje też w pełni zakresu działania oraz kwintesencji całego segmentu. Firmy w nim działające to nie tylko deweloperzy, czyli twórcy oprogramowania. Wprawdzie zazwyczaj oni odgrywają tu kluczowe role, niemniej jednak stworzenie gotowej aplikacji to proces wieloetapowy, z którym musi zmierzyć się znacznie więcej specjalistów z innych dziedzin.

Załóżmy, że masz pomysł na świetny biznes i jego kluczowy elementem ma być aplikacja na popularne smartfony oraz oczywiście dedykowana strona internetowa. Wiesz, co chcesz osiągnąć, ale niestety nie za bardzo orientujesz się, jak do tego dojść. W takim wypadku nie wystarczy zatrudnić jednego czy dwóch zdolnych programistów. Najpierw wypadałoby zacząć od ustalenia wszystkich scenariuszy użytkowych, jakie ma wspierać dana aplikacja. Później trzeba zaprojektować interfejs użytkownika (UI), co też nie sprowadza się tylko do zatrudnienia grafika. Wygląd aplikacji musi być przemyślany, a umieszczenie poszczególnych elementów intuicyjne dla osób, które mają z aplikacji korzystać.

To nadal jeszcze jednak nie jest etap, na którym zatrudniasz programistów. Dobrze by było cały pomysł skonsultować z architektem IT. To on powinien podpowiedzieć, z jakich technologii skorzystać, aby aplikacja nie tylko działała, ale była również bezpieczna dla użytkowników. Dopiero wtedy można zlecić deweloperom wykonanie oprogramowania. Ktoś oczywiście powinien nad tymi wszystkimi procesami trzymać pieczę i – co ważniejsze – sensownie je zaplanować, najlepiej w zwinny sposób.

Jeśli nie miałeś z nimi wcześniej styczności, to ponownie będziesz musiał kogoś zatrudnić. Ba, ktoś jeszcze powinien przetestować jej działanie w różnych sytuacjach. Tym prostym sposobem dochodzimy do momentu, gdy do stworzenia prostej aplikacji potrzeba zatrudnić na pełen etat przynajmniej 5-6 ludzi, zapłacić za ich pracę i oczekiwać, że efekty będą zadowalające. Stawiam jednak, że bez specjalistycznej wiedzy będą one dalekie od oczekiwań, a samo znalezienie odpowiednich osób może być bardzo trudne, kosztowne i czasochłonne. To właśnie wtedy do gry wchodzi software house.

Czym zajmuje się software house?

Tego typu firm powstało w ostatnich latach całkiem sporo. Tworzą oprogramowanie na zamówienie dla przeróżnych klientów i w bardzo różnych branżach. Koniunkturze w tym sektorze sprzyja fakt, że obecnie każdy chce być obecny na smartfonach. To właśnie na nich przeglądamy strony internetowe, robimy zakupy, zamawiamy usługi, płacimy rachunki, śledzimy social media czy wreszcie konsumujemy rozrywkę. Trudno dzisiaj obejść się bez dziesiątek aplikacji, a codziennie przybywa nowych.

Siłą polskiego sektora software house wydają się utalentowani programiści oraz otwarcie rodzimych firm na klientów zagranicznych, których mogą zwabić atrakcyjne ceny usług. Nic więc dziwnego, że cała branża dynamicznie się rozwija.

Najlepsze software house’y są w stanie świadczyć nie tylko kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania, ale też pomogą wejść w świat rozwiązań chmurowych, aby np. zwiększyć skalowalność i bezpieczeństwo firmowego systemu IT. Pracują w nich specjaliści z różnych dziedzin, począwszy od architektów oprogramowania, administratorów systemów i baz danych, przez specjalistów UI/UX, programistów, testerów, a na doświadczonych menedżerach projektów kończąc. To właśnie ci ostatni często odgrywają kluczową rolę w powodzeniu projektu, muszą planować i nadzorować pracę wielu różnych osób, aby ostatecznie osiągnąć zakładane efekty. Zaletą współpracy z firmą, która świadczy tak rozbudowane usługi jest fakt, że nie musimy nadzorować wielu podwykonawców oddzielnie. Doświadczone zespoły, które mają na swoim koncie dziesiątki projektów, z pewnością wykonają zadanie szybciej i co ważniejsze spełnią wszystkie wymagania klienta, począwszy od funkcjonalności, przez projekt UI, a na wydajności skończywszy. Ba, wiele takich firm dysponuje również umiejętnościami marketingowymi i podpowie, jak odpowiednio dany projekt wypromować. I wcale nie trzeba takich firm szukać ze świecą.

Cyber Geeks wypływa na szerokie wody

Skoro była mowa o doświadczonych specjalistach i kompletnych zespołach do wynajęcia, to warto wspomnieć o ważnym graczu na rynku. Cyber Geeks to zespół ponad 130 specjalistów, którzy od ponad 12 lat wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania IT w sektorze finansów, do tej pory głównie dla fintechu Cinkciarz.pl. W tym czasie stworzyli oni setki rozwiązań, z których na co dzień korzystają klienci internetowego kantoru, posiadacze kart wielowalutowych, osoby wysyłające pieniądze za granicę, płacący za zakupy online i innych usług, jakie udostępnia Cinkciarz.pl.

Cyber Geeks to zespół, który sprawdził się w boju na bardzo wymagającym rynku, a obecnie świadczy usługi również podmiotom zewnętrznym. Spośród przykładów projektów, które zostały wdrożone w ostatnich latach, mnie najbardziej zaciekawiło połączenie trzech odrębnych aplikacji do trzech różnych usług finansowych w jeden kombajn, który wszystkie te funkcjonalności integruje. Miałem okazję obserwować tę zmianę na żywo, bo jestem klientem fintechu od kilku lat i muszę przyznać, że zespół wykonał świetną pracę. Przejście ze starych aplikacji na nową odbyło się praktycznie bezboleśnie, a wszystko to przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa, jak choćby silne uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które w wielu innych aplikacjach finansowych nie jest wcale standardem.

Cyber Geeks oferuje swoje know-how oraz doświadczenie innym klientom, którzy mają pomysł na swój biznes. Są mocni nie tylko w programowaniu, ale także w branży finansowej (FinTech, RegTech), gdzie można liczyć na wsparcie ich ekspertów z zakresu regulacji prawnych (AML, RODO, usługi płatnicze czy prawa konsumenta). Doświadczenie oraz szeroka wiedza biznesowa i techniczna – to główna wartość nowej spółki. Cyber Geeks pracuje w metodyce zwinnej, a we współpracy stawia na relacje partnerskie oraz poznanie i słuchanie potrzeb klienta. Co wykracza poza standardy branży, ten software house dostarcza kompleksowe rozwiązania od pomysłu, poprzez opracowanie prawne, aż po działający produkt i jego utrzymanie. Jeśli zatem szukacie partnera w biznesie, to z pewnością warto się z nimi skontaktować: https://cybergeeks.pl.