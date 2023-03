Soundbary z klasą - dźwięk i design klasy premium

Dziś nie musimy rozstawiać w salonie olbrzymiego zestawu audio, by cieszyć się świetnym dźwiękiem. Smukłe i eleganckie soundbary są w stanie zapewnić nam wybitne doświadczenia i zaoferować wiele unikatowych funkcji. To może być rozwiązanie skrojone na Waszą miarę, jeśli potrzebujecie „partnera” dla swojego telewizora.

Wyobraźcie sobie taką sytuację – kupujecie właśnie nowy telewizor ze świetnymi parametrami obrazu, a do tego – z fenomenalnym wyglądem. Praktycznie bezramkowa, bardzo cienka matryca wygląda świetnie w Waszym salonie i pozwala wynieść doświadczenia z oglądania ulubionych filmów, seriali i materiałów online na zupełnie nowy poziom. Jednak tam, gdzie jakość obrazu się polepszyła, jakość dźwięku niestety albo pozostała na tym samym poziomie, albo wręcz – uległa pogorszeniu. Dlaczego? Cóż, fizyki się nie oszuka i jeżeli współczesne telewizory mogą pochwalić się niespotykaną wręcz smukłością, oznacza to, że nie ma w nich za dużo miejsca na wysokiej jakości system audio.

Tymczasem oczekiwania konsumentów dziś są znacznie wyższe niż kiedyś. Wiele filmów i seriali wspiera technologie dźwięku przestrzennego i pozwala doświadczać treści w otoczeniu coraz lepszego brzmienia. To oznacza też, że jeżeli chcemy korzystać w pełni z potencjału domowego systemu rozrywki, potrzebujemy wyposażyć się także w system audio. Tu jednak ścierają się ze sobą potrzeby, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się sprzeczne. Z jednej bowiem strony oczywiście chcemy, by nasz system brzmiał jak najlepiej – w końcu po to go przecież kupujemy. Z drugiej jednak, telewizor bardzo często jest centrum domowego systemu rozrywki, więc chcemy, by nie tylko brzmiał dobrze, ale też – żeby odpowiednio prezentował się w salonie. Coraz silniej widać trend, w myśl którego staramy się rezygnować z kabli i przewodów, gdzie tylko się da. Z tego powodu dla części osób „klasyczny” zestaw audio ze wzmacniaczem i dwiema kolumnami (o 5-ciu już nawet nie wspominając) nie wchodzi w grę - po prostu zajmuje za dużo miejsca. .

Spektakularne brzmienie w salonie i homogeniczna przestrzeń – to da się zrobić!

W takim jednak wypadku nie musimy rezygnować z wysokiej jakości brzmienia. Aktualnie rynek ma nam bowiem do zaoferowania zdecydowanie więcej, niż tylko rozbudowane systemy kina domowego. Jednym z takich "dobrych kompromisów" są soundbary klasy premium. Nie tylko wyglądają świetnie i wpasują się w każdy rodzaj wnętrza, wnosząc ze sobą nowoczesny i minimalistyczny wygląd, ale też – wyposażone są we wszystkie najnowsze technologie, zapewniające niespotykaną do tej pory w tej klasie produktów jakość brzmienia i wydajność soniczną. Które z nich można polecić?

Devialet Dione – bezkompromisowa wydajność soniczna

Czytelnicy Antyweb z pewnością zaznajomieni są z firmą Devialet, ponieważ ich model Dione opisywaliśmy już wcześniej na łamach naszego portalu. Jest to bowiem urządzenie o naprawdę nietuzinkowym wyglądzie, które pokazuje, że można zaprojektować soundbar, który będzie jednocześnie estetyczny, jak i będzie charakteryzował się unikatowym wyglądem. Oczywiście, design urządzenia wyróżnia głównie przetwornik ORB®️ umieszczony w centrum soundbara, który nie jest jednak tylko i wyłącznie elementem stylistycznym. Pod jego maskownicą bowiem ukryto kanał centralny, a jako że element jest ruchomy, Dione jest soundbarem, który możemy nie tylko umieścić pod telewizorem, ale także – zawiesić pod nim na ścianie.

Jednak wygląd to oczywiście nie jedyna zaleta tego modelu. Pod bardzo eleganckimi maskownicami kryje się tu bowiem 17 wysokiej jakości przetworników, które bazują na rozwiązaniach stosowanych już wcześniej w głośnikach serii Phantom - to samo w sobie stanowi silną zachętę, by poznać również Dione'a. Głośniki tego francuskiego soundbara charakteryzują się mocnymi, neodymowymi magnesami, a każdy z nich wyposażony jest w aluminiową membranę. 9 ze wspomnianych 17 przetworników to głośniki grające pełnym pasmem, natomiast 8 to subwoofery dalekiego zasięgu, co oznacza, że Devialet Dione jest w stanie zagrać pełnym, niskim basem bez potrzeby instalacji dodatkowego zewnętrznego źródła tonów niskich. Taka liczba driverów oznacza także, że maksymalna moc muzyczna tego modelu to aż 950 W i jest w stanie wyprodukować dostatecznie duże ciśnienie akustyczne, by dźwięk w pokoju był głęboki i spektakularny. Oczywiście, 17 przetworników oznacza, że system świetnie sprawuje się w kreowaniu dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Dione posiada wbudowany moduł skanujący pomieszczenie (technologia SPACE™) i dzięki czterem mikrofonom jest w stanie stworzyć wirtualną mapę akustyczną pokoju i dostosować moc każdego z driverów w taki sposób, by odbiorca otrzymał pełne wrażenie dźwięku przestrzennego.

Devialet Dione jest więc soundbarem dla tych, którzy chcą poczuć najlepsze brzmienie zamknięte w wyjątkowej i bardzo eleganckiej formie.

Bowers & Wilkins Formation Bar – wysublimowany projekt, wciągające brzmienie

Firmę Bowers & Wilkins zna każdy, kto kiedykolwiek interesował się tematem głośników do domu lub wysokiej jakości słuchawek. Brytyjska marka ma także świetną propozycję dla wszystkich, którzy szukają nowoczesnego i bardzo eleganckiego soundbara. W tym wypadku mamy do czynienia z klasycznym designem firmy, czyli delikatnymi konturami oraz wykończeniem ze szczotkowanego metalu. To sprawia, że sprzęt odnajdzie się w wielu pomieszczeniach i będzie ozdobą każdego salonu – zarówno awangardowego, jak i stonowanego.

Podobnie jak w przypadku Dione, także tutaj wygląd to zdecydowanie nie jedyny atut urządzenia. Obudowa kryje bowiem w sobie aż dziewięć przetworników, z czego trzy to 25 mm drivery wysokotonowe o konstrukcji double dome, a 6 to moduły średnio i niskotonowe o membranie 65 mm, która wykonana została ze specjalnej plecionki włókna szklanego.W tym wypadku Bowers & Wilkins zadbało także o tych, którzy od swojego sprzętu audio oczekują jak najwięcej i chcą, by sceny w filmach, a także serialach brzmiały jeszcze bardziej monumentalnie. Dla nich firma przygotowała dodatek do Fromation Bar, czyli bezprzewodowy subwoofer Formation Bass. Ten nie tylko pasuje designem do soundbara, ale też – posiada własny wzmacniacz o mocy aż 250 W i pozwala wykreować brzmienie, które można nie tylko usłyszeć, ale wręcz – poczuć całym ciałem.

Jeżeli więc szukacie soundbara klasy premium, który dostarczy świetne brzmienie, Formation Bar jest dla Was.

Panorama 3 – soundbar premium nie musi kosztować majątku

Naturalnie, jeżeli mówimy o produktach z topowej półki, wiadomo, że w takim wypadku cena nie będzie najniższa. Nie oznacza to jednak, że i tutaj nie powstają sprzęty, które z pewnością mogą poszczycić się świetnym stosunkiem ceny do możliwości. Jeżeli więc nie chcecie wydawać aż tak dużo pieniędzy, a wciąż macie ochotę na soundbar, który dostarczy Wam świetnych wrażeń z oglądania filmów czy słuchania muzyki, warto rozważyć postawienie na model Panorama 3, który - podobnie jak Formation Bar - stworzony został przez inżynierów Bowers & Wilkins.

Urządzenie może pochwalić się aż 11 przetwornikami w konfiguracji 6.2.3, co oznacza, że mamy tu aż 6 średnio-niskotonowych driverów o przekątnej 50 mm, których membrany dodatkowo zostały wykonane z tytanu. Soundbar został wzbogacony o dwa 100 mm głośniki niskotonowe i trzy 19 mm tweetery. Do tego mamy tu dwa dodatkowe moduły, które używane są do uprzestrzennienia dźwięku. To sumarycznie oznacza, że całkowita moc tego systemu nagłośnieniowego to aż 400 W.

Takie parametry pokazują, że w tym soundbarze inżynierowie Bowers & Wilkins postawili przede wszystkim na jakość brzmienia. Mamy tutaj bowiem obsługę tak mocno poszukiwanego przez wszystkich kodeka Dolby Atmos, pozwalającą cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, a także Dolby TrueHD, czyli zaawansowany format wielokanałowej, bezstratnej kompresji dźwięku. Oczywiście Panorama 3 (podobnie jak każde z wcześniej wymienionych urządzeń) wspiera prawie wszystkie standardy łączności bezprzewodowej, jak Airplay 2, Spotify Connect, Tidal Connect oraz przesyłanie muzyki przez Bluetooth z kodekiem aptX, a to wszystko przy zastosowaniu wygodnej obsługi z aplikacji Music od Bowers & Wilkins.

Panorama 3 to więc soundbar dla każdego, kto chce cieszyć się świetnym dźwiękiem i nowoczesną technologią za rozsądne pieniądze.

Soundbar z wyższej półki, czyli jak zjeść ciastko i mieć ciastko

Myślę, że te przykłady najlepiej pokazują, że dziś nie trzeba mieć rozbudowanego i zajmującego cenne miejsce systemu audio, by cieszyć się angażującym i po prostu dobrym dźwiękiem z telewizora, a także… by z przyjemnością słuchać muzyki.. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii i konstrukcji z najlepszych na rynku materiałów to właśnie współczesne soundbary kalsy premium są w stanie dostarczyć świetne brzmienie połączone z eleganckim wyglądem i wygodą użytkowania.