Nowa oferta na abonament komórkowy w Plusie

W nowej ofercie na abonament komórkowy w Plusie dostępne są cztery pakiety - wszystkie oczywiście z nielimitowanymi rozmowami i nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z transferem danych na poziomie:

w planie abonamentowy S za 39 zł/mies. - 6GB

w planie abonamentowym M za 59 zł/mies. - 50 GB,

w planie abonamentowym L za 79 zł/mies. - 120 GB,

w planie abonamentowym XL za 99 zł/mies. - 250 GB

Plany M, L oraz XL dostępne są też w ofercie dedykowanej rodzinom. Klienci, którzy posiadają już pierwszy numer za 44,90 zł/mies. lub kupią nowy abonament za 59 zł/mies. mogą przenieść nawet 5 kolejnych numerów o 30 zł taniej miesięcznie za każdy numer przez rok.

Dodatkowe numery w ofercie rodzinnej dużo taniej a z tą samą paczką danych:

w rodzinnym planie M za 29 zł/mies. - 50 GB,

w rodzinnym planie L za 49 zł/mies. - 120 GB,

w rodzinnym planie XL za 69 zł/mies. - 250 GB.

Dla przykładu weźmy plan abonamentowy M za 59 zł/mies., to nasz główny numer i dobierzemy do niego kolejny numer dla członka rodziny za 29 zł/mies. to za obydwa zapłacimy 88zł miesięcznie, czyli 44 zł na numer za pełny no limit na rozmowy i wiadomości w kraju i roamingu UE oraz aż po 50 GB danych.

Oferta na abonament dla firm w Plusie

Interesująco wygląda też oferta na abonament dla firm, zwłaszcza dostępne zestawy kart SIM. Zaczynając od samym planów abonamentowych, mamy ich trzy - z następującym transferem danych:

w planie abonamentowym XS za 49 zł + VAT - 30 GB,

w planie abonamentowym S za 59 zł + VAT - 70 GB,

w planie abonamentowym M za 69 zł + VAT - 120 GB.

To nieco mniejszy transfer niż w ofercie dla klientów indywidualnych, ale zerknijmy za wspomniane zestawy. Za zaledwie 10 zł więcej niż w planie M, czyli za 79 zł + VAT możemy otrzymać limit transferu danych na poziomie 150 GB oraz zupełnie za darmo dodatkową kartę SIM, którą możemy włożyć do mobilnego routera WiFi z takim samymi limitem 150 GB - razem więc 300 GB w miesiącu.

W przypadku firm, które potrzebują większego limitu transferu danych dla mobilnego internetu, są dwa dodatkowe zestawy:

za 99 zł + VAT - dwie karty SIM po 300 GB,

za 119 zł/mies. + VAT dwie karty aż po 600 GB.

Internet 5G/LTE taniej dla klientów Plusa



W Plusie można oszczędzać na dodatkowych kartach SIM, ale także na dodatkowych usługach, i to całkiem sporo. W przypadku klientów, którzy kupią nowy abonament lub przedłużą swoją umowę na usługę telewizyjną za minimum 30 zł/mies. lub na abonament komórkowy za min. 59 zł miesięcznie oraz kupią sprzęt (np. router domowy 5G) - mogą dokupić do tego jeden z pakietów na internet mobilny z roczną umową, w cenie:

19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) za 200 GB,

29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) za 300 GB,

39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) za 400 GB,

49 zł/mies. (zamiast 79 zł/mies.) za 1000 GB,

69 zł/mies. (zamiast 99 zł/mies.) za 1400 GB,

99 zł/mies. (zamiast 129 zł/mies.) za 2000 GB.

Tak więc klienci, którzy wykupią na przykład abonament komórkowy M za 59 zł, dostaną internet mobilny już za 19 zł. W ten sposób, poza domem w trasie do/z pracy czy szkoły będą mogli korzystać z limitu 50 GB transferu danych w miesiącu w smartfonie, a po powrocie do domu z 200 GB na dodatkowej karcie SIM w routerze domowym - całość za abonament wyniesie 78 zł miesięcznie.

Światłowody taniej dla klientów Plusa



Na takie same ceny mogą liczyć klienci, którzy są w zasięgu światłowodów Plusa i wybiorą do usługi telewizyjnej za min. 30 zł lub abonamentu głosowego za min. 59 zł, jedną z trzech prędkości internetu stacjonarnego:

19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) dla prędkości do 300 Mb/s,

29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) dla prędkości do 600 Mb/s,

39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) dla prędkości do 1 Gb/s.

Niezależnie od wybranej prędkości, to bez wątpienia najtańsza obecnie opcja na dostęp do światłowodów na rynku.

Dostęp do Disney+ w prezencie na rok w każdej ofercie Plusa

To oczywiście nie wszystko - każdy z klientów, którzy wybierze każdą z wymienionych ofert, może liczyć na dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+, w prezencie na rok. Przy obecnej opłacie miesięcznej za ten serwis w wysokości 28,99 zł/mies., daje to nam więc aż prawie 350 zł oszczędności.



Jednocześnie, nie ma się co przy tym obawiać, że nie będzie co oglądać w tym serwisie przez najbliższy rok i kolejne lata, aktualnie dostępne do obejrzenia są w nim takie świetne pozycje jak:

trzeci sezon „The Mandalorian”,

film "Duchy Inisherin", który otrzymał 9 nominacji do Oscara„

Dusiciel z Bostonu” z Keira Knightley – thriller kryminalny o pionierskich reporterkach, które ujawniły historię osławionych morderstw w Bostonie z lat 60,

sezon „911: Teksas” z premierowym odcinkiem co tydzień,

adaptacja powieści Octavii E. Butler – „Więzy”,

“Venom” z Tomem Hardy’m w roli głównej,

Do tego wiele innych filmów i seriali już dostępnych na platformie oraz systematycznie pojawiające się nowe pozycje.

Dostęp do nowej technologii 5G dla wszystkich klientów Plusa

Plus zdecydował się w również w tym roku na udostępnienie swojej sieci 5G na wszystkich klientów. Teraz klienci zarówno oferty na abonament komórkowy, czy internet mobilny, jak i klienci ofert na kartę (Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę), mogą korzystać z 5G - wystarczy że są w posiadaniu smartfona lub routera obsługującego tę technologię, a także przebywają w zasięgu sieci 5G od Plusa.



Nie muszą się też martwić o zasięg, aktualnie 5G Plusa dociera do ponad 20 mln mieszkańców w Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach - obecnie łączna liczba miejscowości z dostępem do 5G Plusa, to już prawie tysiąc.

„Samo się Przenosi” - dedykowana pomoc dla klientów przenoszących się do Plusa

Na koniec nowa usługa w Plusie dla osób, które nie są jeszcze klientami tego operatora, a chcą się przenieść przy minimalnym wysiłku ze swojej strony.

Od teraz wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie plus.pl/samosieprzenosi, a dedykowany sprzedawca skontaktuje się z nami i pomoże w całym procesie przenoszenia usług od innego operatora.