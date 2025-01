Toyota i długo, długo nic. Polacy pokochali japońską markę

Instytut Samar podsumował sprzedaż nowych samochodów w Polsce w 2024 roku i ma dla nas bardzo ciekawe statystyki. Okazuje się, że miniony rok był bardzo dobry dla całej branży, bo sprzedaż wzrosła o 16%, co dało ponad 550 tys. rejestracji nowych samochodów. Liderem niezmiennie pozostaje Toyota.

2024 rok można z powodzeniem zaliczyć do bardzo udanych dla branży motoryzacyjnej w Polsce. Na świecie sytuacja może nie wyglądać tak kolorowo jeśli chodzi o zamówienia nowych samochodów, ale w naszym kraju wyniki są bardzo dobre. Sprzedaż samochodów osobowych wzrosła o ponad 16% względem roku poprzedniego, co przekłada się na ponad 76 tys. więcej pojazdów. W sumie zarejestrowano 551,5 tys. nowych samochodów co jest jednym z wyższych rocznych wyników w ostatnich latach. Sprzedaż szczególnie przyśpieszyła w ostatnich trzech miesiącach. Sezonowe wyprzedaże i obawa przez podwyżkami z powodu norm misji spalin sprawiły, że tylko w grudniu kupiliśmy 55,6 tys. samochodów osobowych.

Toyota ponownie liderem

Najlepiej sprzedającą się marką samochodów w Polsce ponownie została Toyota. W 2024 roku klienci kupili i zarejestrowali 103 826 aut tej marki, o 13,8% więcej niż w zeszłym roku. Japończycy wyraźnie wyprzedzili Skodę. Czeski producent znalazła się na pozycji wicelidera z wynikiem na poziomie 60 131 szt., który oznacza wzrost sprzedaży o 16,8%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. Klienci niemieckiego producenta zarejestrowali w 2024 roku 38 401 samochodów, o 13,2% więcej niż przed rokiem. Pierwszą piątkę zamykają dwie koreańskie marki. Na czwartej pozycji jest Kia, z wynikiem rejestracji na poziomie 33 352 szt., o 7,5% mniej niż rok wcześniej, a piąte miejsce zajmuje Hyundai. W 2024 r. zarejestrowano 31 008 aut tej marki, o 15,1% więcej rok wcześniej.

Co ciekawe na kolejnych trzech miejscach znalazły się niemieckie marki premium, które osiągnęły bardzo zbliżone wyniki. Audi zanotowało sprzedaż na poziomie 29 161 egzemplarzy, Mercedes sprzedał 28 785 szt. swoich samochodów, a BMW osiągnęło sprzedaż na poziomie 27 117 szt. Pierwszą dziesiątkę zamyka Renault z wynikiem 21 630 szt. oraz Dacia, której zabrakło zaledwie 8 pojazdów do wyniku na poziomie 20 tys. sprzedanych sztuk.

Jakie auta kupują Polacy?

Jeśli zaś chodzi o konkretne modele samochodów jakie wybieramy, to tutaj nie ma dużego zaskoczenia. Liderem sprzedaży, głównie za sprawą zakupów dokonywanych przez firmy, jest Toyota Corolla. Model ten znalazła ponad 29 tys. nabywców w zeszłym roku. Drugiej miejsce zajęła Skoda Octavia z wynikiem na poziomie 19 266 szt., a trzecie Toyota Yaris Cross, która znalazła 15 612 nabywców. W pierwszej piątce mamy aż 4 samochody japońskiej marki, bo na czwartym miejscu jest C-HR (14 516 szt.), a na piątym Yaris (14 178 szt.). Pierwszą dziesiątkę zamykają natomiast SUVy, na szóstym miejscu jest Kia Sportage (14 134 szt.), a dalej Hyundai Tucson (13 178 szt.), Dacia Duster (10 393 szt.), Toyota RAV4 (10 388 szt.) oraz Volkswagen T-Roc (9218 szt.).

Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tylko zakupy klientów indywidualnych, którzy stanowią nieco ponad 30% całego rynku, to pierwszą piątka wyglądałaby nieco inaczej. Najpopularniejsza jest Toyota Yaris Cross (8 953 szt.; +29,3%), na drugim miejscu - KIA Sportage (8 002 szt.; +47,7%), na trzecim – Toyota C-HR (6 892 szt.; +64,6%), a dalej – Dacia Duster (5 743 szt.; +37,4%), oraz Toyota Yaris (5 137 szt. +7,5%).

źródło: Samar