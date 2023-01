Widać spowolnienie, ale nie kryzys

Rok 2019 zamknęliśmy w Polsce ze sprzedażą nowych samochodów na poziomie 550 tys. sztuk, co było jednym z lepszych wyników w historii. Wkrótce potem przyszła pandemia COVID-19 i chętnych na nowe auta zaczynało brakować. Dalszą część historii pewnie znacie, problemy z komponentami, długi czas oczekiwania na nowe samochody i wreszcie rosnące ceny. Wszystko to sprawia, że wynik zanotowany w 2022 roku na poziomie 419 tys. sztuk trzeba uznać za dobry. Jest to co prawda o 26 tys. mniej samochodów niż w 2021, który też nie był łatwy, ale w czasach wysokiej inflacji wszyscy myślą raczej o oszczędzaniu, a nie wydawaniu pieniędzy. Przez wysokie stopy procentowe rosną też koszty finansowania, a lwia część naszego rynku (ponad 70%) to zakupy firm i instytucji finansowane kredytem lub leasingiem.

Co ciekawe o ile pod względem liczby sprzedanych samochodów plasujemy się na 6. miejscu w Europie, czyli jesteśmy bardzo istotnym rynkiem, o tyle pod względem potencjalnych możliwości jesteśmy daleko w tyle. Średnia dla całej Unii Europejskiej to sprzedaż 206 nowych samochodów na 10 000 mieszkańców, w Polsce sprzedaje się ich 100, czyli dwukrotnie mniej. Pod tym względem jesteśmy na 24. pozycji w rankingu 30 europejskich krajów, przegrywając z Estonią (138 szt.) czy Czechami (173 szt.). Wyraźnie zatem widać, że potencjał naszego rynku jest znacznie większy, ale słaba złotówka, a co za tym idzie rosnące ceny samochodów i wysokie koszty finansowania sprawiają, że chętnych na zakupy zwyczajnie brakuje.

Toyota bezwzględnym liderem

Toyota kolejny rok z rzędu została bezwzględnym liderem na polskim rynku. Od premiery nowej wersji Corolli, japoński producent sukcesywnie powiększa swój udział w rynku. W 2022 roku Toyota sprzedała w Polsce 73 868 samochodów, niespełna o 1% mniej niż w roku poprzednim, co daje jej udział w rynku na poziomie 17,6%. Na drugim miejscu znalazła się Skoda, która przez wiele lat za sprawą Fabii oraz Octavii była liderem w naszym kraju. W 2022 roku klienci kupili nieco ponad 42 tys. samochodów czeskiego producenta, co oznacza spadek o ponad 6,6% w porównaniu do roku 2021. Wreszcie na trzecim miejscu podium znalazła się koreańska Kia, która znalazła w Polsce 33 715 nabywców na swoje samochody notując wynik o ponad 4% lepszy niż w roku poprzednim. Kolejne pozycje zajmuje Volkswagen z wynikiem na poziomie 30 814 sztuk (spadek o ponad 10%), Hyundai, który sprzedał 26 888 samochodów oraz dwie marki premium - BMW z wynikiem 23 796 sztuk oraz Mercedes, który znalazła 21 354 nabywców. Pierwszą dziesiątkę zamykają Dacia, Audi oraz Ford.

Najpopularniejszym modelem auta sprzedawanym w Polsce w 2022 roku pozostaje Toyota Corolla, która znalazła 21 366 nabywców, głównie firmowych. Będąca na drugim miejscu Toyota Yaris ma wynik o niemal 9 tys. gorszy (12 474), a największym pozytywnym zaskoczeniem okazuje się Kia Sportage, która zdobyła swoje trzecie miejsce w pięknym stylu. Koreański SUV znalazł aż 11 176 nabywców, co oznacza wzrost względem roku poprzedniego o niemal 46%. Bez wątpienia duże znaczenie miał w tym fakt, że do sprzedaży trafił nowy model, który zbiera bardzo dobre recenzje i oferuje ciekawe napędy hybrydowe. Pierwszą piątkę zamyka Dacia Duster z wynikiem 10 961 szt. oraz niegdysiejszy lider - Skoda Octavia, która znalazła niespełna 11 tys. nabywców i zanotowała spadek sprzedaży o blisko 17%.

Jeśli mielibyśmy spojrzeć tylko na zakupy klientów indywidualnych stawka jest znacznie bardziej wyrównana. Liderem jest Toyota Yaris Cross z wynikiem 5577 sztuk. Na drugim miejscu uplasowała się Dacia Duster (5349 szt.), a dalej mamy Toyotę Yaris (5282 szt.), Kia Sportage (5061 szt.) oraz Dacie Sandero (3614 szt.). Do pierwszej piątki nie załapała się Corolla, która kupowana jest głównie przez firmy (18 631 szt. vs 2735 szt.) i co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Czy 2023 rok przyniesie jakieś zmiany w tych rankingach? Na pierwsze wnioski trzeba poczekać kilka miesięcy. Z pewnością powinna poprawić się dostępność samochodów i skrócić czas oczekiwania, ale jeśli ceny nadal będą rosły, a koszty finansowania nie spadną, to trudno oczekiwać, aby nagle popyt znacząco się zwiększył...

źródło: Samar