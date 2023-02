Toyota jako jedyna sprzedała ponad 10 mln aut

Toyota opublikowała dane na temat sprzedaży samochodów w 2022 roku i może ponownie ogłosić się królem globalnego rynku. Japońska firma sprzedała niemal 10,5 mln pojazdów, co jest tylko nieznacznie słabszym wynikiem (spadek o 0,1%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Duża w tym zasługa sprzedaży zagranicznej, bo na rodzimym rynku Toyota zaliczyła spadek sprzedaży o niemal 10% do około 1,9 mln pojazdów. Co więcej spółka była też w stanie zwiększyć o 5% wielkość produkcji i najlepiej poradziła sobie z brakami półprzewodników. Największy konkurent czyli Volkswagen AG (VAG), który skupia takie marki jak Volkswagen, Audi, Skoda, Seat czy Cupra zanotował znacznie gorsze wyniki. Sprzedaż europejskiego konkurenta spadła o ponad 7% do niespełna 8,3 miliona pojazdów. Jest to najniższa wartość od ponad 10 lat, której przyczyną są między innymi lockdowny w Chinach oraz wojna w Ukrainie.

W sumie sprzedaż samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (do 3,5 tony) szacuje się w 2022 roku na około 80 mln i podobna wielkość spodziewana jest również w 2023 roku. Toyota przewiduje jednak, że w tym roku sprzeda mniej samochodów i osiągnie wynik poniżej 10 mln sztuk. Według wszystkich producentów nadal występują problemy z dostępnością części, szczególnie elektroniki, a sytuacji nie poprawia spodziewane spowolnienie gospodarcze powodowane wyższymi stopami procentowymi i inflacją. W takich warunkach trudno też liczyć na to, że ceny samochodów w najbliższym czasie się unormują.

Co ciekawe z raportu sprzedaży wynika, że tylko 1/4 sprzedaży Toyoty (2,73 mln aut) to samochody z napędem hybrydowym, elektrycznym lub wodorowym. Znaczna większość sprzedawanych pojazdów nadal posiada tylko silnik spalinowy. Japoński producent szczególnie źle wygląda w kwestii aut elektrycznych, których w 2022 roku sprzedał tylko 24 466 sztuk, podczas gdy największy rywal - Volkswagen może pochwalić się wynikiem na poziomie 570 tys. Obu firmom nadal jednak sporo brakuje do Tesli, która dostarczyła na rynek ponad 1,3 mln samochodów elektrycznych, a w tym roku celuje w jeszcze lepszy wynik napędzany ostatnimi obniżkami cen.