Toyota bierze się za rowery elektryczne. I to specjalne...

Elektryki przystosowane do przewożenia towarów będą powstawały w fabryce we Francji.

Łączenie sił we wspólnych projektach przez różne firmy jest ostatnio bardzo popularne. Dzieje się tak najczęściej, gdy jedna z nich chce wkroczyć na nieznane jeszcze dla siebie, ale perspektywiczne tereny. Tak też dzieje się w tym przypadku. Japoński gigant motoryzacyjny łączy siły z francuskim producentem rowerów elektrycznych – Douze Cycles. Firma, która istnieje już ponad 10 lat, specjalizuje się w rowerach towarowych, dostosowanych do przewozu różnego rodzaju paczek.

Pierwszy model który ma wejść na rynek w tym roku najprawdopodobniej nie będzie się wiele różnić od tego, który w tym momencie sprzedaje Douze. Roboczo jest nazywany w tym momencie Douze Cycles x Toyota mobility cargo bike.

Jego konstrukcja jak na rower jest oczywiście dość nietypowa, bo dostosowana do przewozu różnych towarów. Udźwig aluminiowej ramy to 100 kg, platforma ładunkowa ma długość niecałego metra. Jest tak skonstruowana, że za pomocą specjalnych zaczepów można do niej przymocować różnego rodzaju pojemniki, w zależności jaki towar będzie transportowany.

Co ciekawe, ma ona również zastosowanie cywilne. Istnieje możliwość zamocowania modułu służącego do przewozu trójki małych dzieci bądź jednej dorosłej osoby.

Toyota tłumaczy swoje posunięcie tym, że choć jest jednym z liderów w technologii samochodów hybrydowych, to wciąż poszukuje kolejnych pól, na których będzie mogła zaspokoić potrzeby klientów. A przemieszczanie się w mieście i rowery elektryczne są do tego idealne.

Rower będzie napędzany silnikiem elektrycznym Yamaha o mocy 250 watów. Zasila go akumulator o pojemności 500 Wh, który oczywiści można wyjąć w celu naładowania. Zasięg ma wynosić 62 mile czyli około 100 km. Ale oczywiście może on być mniejszy, w zależności od wagi towaru czy temperatury.

Pierwsze egzemplarze mają trafić na rynek we wrześniu tego roku. Nie wiadomo ile będą kosztować.

źródło