Materiał ten dotyczy wyłącznie kwestii zużycia paliwa, jakie uzyskała Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i w naszych ustandaryzowanych testach „spalania”. Zainteresowanych informacjami na temat komfortu jazdy czy przestronności wnętrza odsyłamy do innych materiałów o tym aucie. Pomiary wykonujemy na tym samym odcinku autostrady z różnymi prędkościami (90, 120 oraz 140 km/h) w obydwie strony, tak by wrócić w to samo miejsce. Odcinek mierzy 33 km. Test zużycia paliwa w mieście odbywa się na warszawskich drogach, a celem jest uzyskanie średniej prędkości w okolicach 25 km/h z podobnymi proporcjami dla: bardzo ciężkich korków drogowych, pełzającej jazdy, „od świateł do świateł”, a także krótszych odcinków z w miarę płynnym poruszaniem się z prędkościami typowymi dla miasta (50-60 km/h). Powtarzalność jest wysoka i wynosi około 1-2%.

Toyota Corolla Cross: specyfikacja napędu hybrydowego

W testowanej wersji Toyota Corolla Cross napędzana jest przez hybrydowy układ napędowy, którego podstawą jest silnik benzynowy o pojemności 2.0 l, który sparowany jest z zestawem jednostek elektrycznych, z czego jedna – w przypadku wersji AWD-i – samodzielnie napędza koła tylnej osi. Uzupełnieniem jest oczywiście akumulator umożliwiający poruszanie się samochodu z wyłączonym silnikiem spalinowym (tryb „EV”). Całość oferuje 145 kW (197 KM) mocy. Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i uzyskała w teście homologacyjnym WLTP: 5,3 – 5,4 l/100 km.

Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i: zużycie paliwa w mieście

Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i e-CVT w naszym miejskim teście zużyła średnio 4,0 l/100 km. To wynik lepszy od RAV4 2.5l Hybrid FWD i o włos gorszy od tego, jaki uzyskała Toyota C-HR też z 2-litrową hybrydą, ale poprzedniej generacji i napędem na koła przednie. Taki rezultat Corolli Cross AWD-i potwierdza, że hybryda 5. generacji, jaką zastosowano w tym aucie rzeczywiście redukuje zużycie paliwa (Corolla Cross w testowanej wersji miała trudniej nie tylko przez to, że jest większa, ale też miała napęd na cztery koła AWD-i). W przypadku wersji przednionapędowej będzie można liczyć na 0,1 - 0,3 l/100 km mniej.

Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i: zużycie paliwa na trasie (także autostradzie)

Na drogach szybkiego ruchu silnik benzynowy Toyoty Corolli Cross 2.0l Hybrid potrzebuje już zauważalnie więcej paliwa, co oczywiście związane jest z tym, że jest to SUV, a te siłą rzeczy stawiają większe opory powietrza, niż auta ze standardowym prześwitem. Niemniej, również i tutaj obserwujemy dobre rezultaty, porównywalne z 2.0 TDI w Audi Q5. Podsumowując:

Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i testowe zużycie paliwa:

miasto: 4,0 l/100 km

trasa 90 km/h: 4,9 l/100 km

droga ekspresowa 120 km/h: 6,8 l/100 km

autostrada 140 km/h: 8,4 l/100 km

Testowana Toyota Corolla Cross 2.0l Hybrid AWD-i wyposażona została w zimowe opony Nokian WR Snowproof 225/50 R18 99 H XL z indeksem oporów toczenia „C”. Oznacza to, że na lepszym ogumieniu uda się uzyskać zauważalnie lepsze rezultaty, najpewniej niższe o około 2-5%.

Zweryfikowaliśmy prawdziwość wskazań komputera pokładowego względem tego, ile zatankowaliśmy na stacji paliw. Okazało się, że komputer zaniżał „spalanie” o 1%.