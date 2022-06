Oto cennik Toyoty Corolli Cross, w tej cenie to murowany hit

Toyota Corolla Cross - pełny cennik

Opublikowany dzisiaj cennik Corolli Cross okazuje się całkiem przyjemnym zaskoczeniem. Podstawowa, najtańsza odmiana tego modelu z silnikiem 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 197 KM będzie kosztować 139 800 zł. Nie jest to najniższa kwota, ale patrząc na bazowe wyposażenie wersji Comfort wygląda bardzo atrakcyjnie. Dla porównania standardowa Corolla z silnikiem 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 184 KM kosztowała około 112 000 zł, ale kluczowe jest to słowo "kosztowała". Obecnie takiej wersji silnikowej nie da się zamówić, w ofercie jest w zasadzie tylko model Comfort z pakietem Tech i napędem hybrydowym z silnikiem o pojemności 1.8 litra i mocy 122 KM, który wyceniony jest na 117 000 zł. Wygląda więc na to, że Corolla Cross nie będzie miała wewnętrznej konkurencji, przynajmniej w tym roku.

Cennik jest bardzo prosto skonstruowany, bo wybór wersji silnikowej jest ograniczony tylko do dwóch opcji. Obie oferują moc 197 KM, ale w drugim przypadku mamy dodatkowy silnik elektryczny na tylnej osi, który zapewnia napęd na 4 koła. Dopłata do napędu AWD-i to około 10 000 zł, więc całkiem sporo, ale pewnie znajdą się tacy, którzy zdecydują się na taką wersję. Poza tym w bazowej wersji Comfort mamy felgi aluminiowe o średnicy 17 cali, cyfrowe zegary z ekranem o przekątnej 12,3 cala, światła główne w technologii LED (Basic LED), układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem rowerzystów i pieszych, inteligentny tempomat adaptacyjny oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem HD o przekątnej 10,5 cala. Nie zabrakło też wsparcia dla Android Auto (przewodowo) oraz Apple Car Play (bezprzewodowo), klimatyzacji automatycznej (dwie strefy), kamery cofania, 2 portów USB dla pasażerów tylnego rzędu siedzeń czy wsparcia dla aplikacji MyT (między innym zdalne otwieranie zamków i uruchamianie klimatyzacji).

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 HDF 197 KM e-CVT 139 800 zł 152 500 zł 170 300 zł 2.0 HDF 197 KM AWD-i e-CVT 149 600 zł 162 400 zł 180 100 zł

Dopłacając do wersji Style otrzymujemy lepsze światła typu LED zarówno z przodu jak i z tyłu, felgi o średnicy 18 cali, system bezkluczykowego dostępu do samochodu, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, przyciemniane tylne szyby, podgrzewaną kierownicę i fotele oraz przedni grill w kolorze fortepianowej czerni. Jak na dopłatę rzędu 12 000 zł nie wygląda to specjalnie atrakcyjnie, ale tylko do wersji Style można dobrać pakiet Tech, który za 4000 zł jest więcej niż bardzo atrakcyjny. W jego ramach dostaniemy przednie i tylne czujniki parkowania (ich brak w podstawowej wersji to trochę wstyd...), układ detekcji przeszkód (ICS), asystenta bezpiecznego wysiadania (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach oraz elektryczną klapę bagażnika.

Toyota Corolla Cross Premiere Edition

W pierwszej kolejności zamówienia można jednak składać na premierową wersję nowej Corolli Cross z pełnym wyposażeniem, które do wariantu Style dodaje między innymi skórzaną tapicerkę z perforacją, system panoramicznych kamer 360 stopni, asystenta parkowania, systemy monitorowania martwego pola i bezpiecznego wysiadania czy również elektryczną klapę bagażnika. W tej wersji cena nieco przekracza 170 000 zł za model z napędem na przednie koła. Premier Edition to praktycznie maksymalne wyposażenie, do którego można jeszcze tylko dobrać pakiet z dachem panoramicznym (Skyview) za 5000 zł oraz pakiet Premium Audio JBL+ z 8 głośnikami i systemem Toyota Smart Connect Pro z aktualizacjami na 4 lata za 6400 zł.