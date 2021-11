Pierwszy pełny Top Radia 357 - najważniejsze zagraniczne utwory wszech czasów

Radio 357 zdaje się najbardziej wypełniać lukę po kultowych programach muzycznych dawnej „Trójki”. Wspomniany Top Radia 357 pierwszą edycję miał 1 stycznia 2021 roku, którą to poprowadzili na antenie od 9:00 do 21:00 Piotr Stelmach, Marcin Łukawski i Marek Niedźwiecki. Tych trzech redaktorów podzieliło się wówczas listą swoich 30 najważniejszych utworów zagranicznych wszech czasów, możecie się z nią zapoznać pod tym linkiem.

Kolejna lista polskiego topu wszech czasów „Trójki”, która zwykle emitowana była w majówkę, w tym roku zadebiutowała na antenie również Radia 357 pod nazwą Polski Top Radia 357. Słuchacze głosowali na nią na kartkach pocztowych, podobnie jak na listę w kolejnym programie, który zniknął z anteny „Trójki” - Listę Piosenek 357, którą możemy odsłuchiwać teraz w każdy piątkowy wieczór.

Na szczęście to już przeszłość, teraz głosowanie jest już możliwe w pełni online, dzięki udostępnionemu niedawno systemowi głosowania na stronie Radia 357.

Piotr Stelmach:

1 stycznia tego roku zorganizowaliśmy wydanie zerowe. Każdy z nas zaprezentował w nim swój prywatny Top. Warunki były jeszcze zupełnie inne. Radio 357 wystartowało na dobre dopiero kilka dni później. System do głosowania był jeszcze dość śmiałym marzeniem. Teraz możemy już zrobić Top z prawdziwego zdarzenia. I zrobimy.

Pierwsze pełne notowanie Topu Radia 357 wyemitowane zostanie na antenie 1 stycznia 2022 roku, a poprowadzi je ponownie Piotr Stelmach wraz z Marcinem Łukawskim i Markiem Niedźwieckim.

Lista zostanie stworzona na podstawie głosowania 37 tysięcy patronów Radia 357, które wystartowało już dziś na stronie Top Radia 357. Do wyboru jest 1385 propozycji wytypowanych przez redakcję muzyczną, a głosujący mogą oddać swój typ na 35 utworów. Głosy zbierane będą do 28 grudnia 2021 roku.

Marcin Łukawski:

Zapraszamy Patronów do współtworzenia Topu także na etapie kompletowania listy propozycji. Tytuły najczęściej zgłaszane dodamy do głosowania na kolejny Top. Chcemy, by jak najwięcej osób mogło zagłosować na najważniejsze dla siebie utwory. To tworzy niepowtarzalny klimat tej audycji, który trudno opisać i na który czekamy cały rok. Na szczęście po drodze jest jeszcze 3 maja i Polski Top. To dwa zupełnie wyjątkowe spotkania z muzyką, która brzmi wtedy jak nigdzie indziej

Warto tu jeszcze wspomnieć o udostępnieniu fragmentów utworów przy głosowaniu na piątkową cotygodniową Listę Piosenek, czego do tej pory bardzo brakowało w nowym systemie głosowania online oraz o nominacji Radia 357 do nagrody Grand Press Digital, przyznawanej za innowacyjne podejście w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. To niebywały sukces tej rozgłośni zwłaszcza w kontekście zaledwie rocznej jej obecności w internetowym eterze.

