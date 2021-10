Ostatnie notowanie (1999, nie dotrwali do 2k) kultowej swojego czasu Listy Przebojów Programu 3 datowane jest na 22 maja 2020 roku. Dla wielu fanów radiowej „Trójki” to też data prawdziwego końca tej rozgłośni.

Na szczęście Radio 357 jakiś czas temu postanowiło wypełnić tę lukę. Najpierw 1 stycznia w miejsce TOP Wszech Czasów Programu 3 mogliśmy posłuchać Top Wszech Czasów Radia 357, później w miejsce Polski TOP Wszech Czasów Programu 3, 3 maja wyemitowano Polski Top Radia 357 na podstawie głosów słuchaczy wysyłanych na… kartkach pocztowych.

Tym sposobem sporządzano również Listę Piosenek 357 prezentowaną w piątkowe wieczory w Radio 357, a ostatnie takie zestawienie pojawiło się na antenie w zeszły piątek 22 października. Łącznie powstało 40 notowań LP357, nazywanej też “Listy na kartki”.

Przez cały ten tydzień trwało pierwsze głosowanie na listę piosenek, którą wyłoni po raz pierwszy nowy autorski system głosowania, dostępny tylko dla Patronów Radia na stronie Lista Piosenek 357.

Dlaczego tylko dla Patronów?

Ewa Mieczławska z zarządu Radia 357, odpowiedzialna za prace nad głosowaniem online:

Za nami tygodnie prac programistycznych, konsultacji, testów. Pozornie to nieskomplikowany projekt. Ale już po spisaniu specyfikacji, która zajęła nam kilkadziesiąt stron wiedzieliśmy, że to poważne zadanie. I sześciocyfrowy budżet. Ale tu nie było miejsca na kompromisy. Chcieliśmy mieć przejrzysty, stabilny i bezpieczny system. Szczególnie istotna była jego odporność na próby nieuczciwego głosowania z wielu kont. Dlatego zdecydowaliśmy, że głosowali będą Patroni. To duża, 34-tysięczna społeczność, zweryfikowana podczas płatności na Patronite. To też osoby, dzięki którym system mogliśmy stworzyć. Uznaliśmy, że zasada “wszyscy słuchają - Patroni głosują” będzie najbardziej fair.