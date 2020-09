Miejsce 1: Odpinany ekran

No to jest dla mnie hit! Wiele przecieków (brak oficjalnego potwierdzenia) wskazuje na to, że Xiaomi pracuje nad smartfonem z odczepianym ekranem OLED. Na początku nie wzbudziło to we mnie emocji, LG przecież ma podobne rozwiązanie. O nie nie, takie rozumowanie to ogromny błąd.

Otóż nie chodzi tu o telefon z dwoma ekranami, a dosłownie o smartfon z odczepianym pojedynczym ekranem. Nikt do końca nie rozumie po co i jak by to miało działać, ale przewijają się dwa wspólne scenariusze.

Pierwszy zakłada, że większość podzespołów będzie w ekranie dzięki czemu będzie to dalej działający telefon, a reszta obudowy będzie funkcjonować jako aparat. Drugi z kolei mówi o tym, że po odczepieniu ekranu dostaniemy do swojej dyspozycji zwykły telefon komórkowy.

Normalnie każdy chce go mieć!

grafika