TOP 5 akcesoriów, które powinieneś kupić razem z Nintendo Switch 2

Stało się – Nintendo Switch 2 oficjalnie zawitało do sklepów i pierwszych graczy, którzy już o północy położyli ręce na swojej nowej konsoli. Jednak sama konsola to nie wszystko. Już teraz warto pomyśleć o akcesoriach do niej. A jest ich sporo. Tutaj podrzucamy pomysły na 5 najistotniejszych dodatków, które trzeba mieć kupując Nintendo Switch 2!

Etui ochronne dla twojej konsoli

Niewątpliwie najważniejszym zakupem dla Nintendo Switch 2 powinno być etui. Wraz z premierą konsoli do sprzedaży trafiło oficjalny futerał Nintendo, który w zestawie ma również szybkę ochronną na ekran urządzenia. Dodatkowo, w środku znajdziemy też ściereczkę, która pozwoli utrzymać sprzęt w czystości. Takie etui, w zależności od sklepu, kosztuje ok. 140 zł. Swoją własną ofertę na akcesoria ochronne do Nintendo Switch 2 ma wiele popularnych firm zajmujących się tego typu akcesoriami. W sprzedaży są też specjalne „obudowy” do Switcha 2 zwiększające jego odporność np. na upadek. Te jednak dodają do sprzętu dodatkowej wagi, co w ostatecznym rozrachunku może okazać się mało wygodne.

Oferta polskich sklepów jest całkiem zróżnicowana, ale patrząc patrząc m.in. na japońskie, czy amerykańskie platformy sprzedażowe widać, że spora część produktów zwyczajnie nas ominęła – mam jednak nadzieję że tylko na premierę. Najbardziej rozczarowuje europejska oferta HORI, w której brakuje mi przede wszystkim etui Nintendo Switch 2 Slim Hard Pouch Plus dostępnego w różnych kolorach i pozwalającego na wygodne zabieranie konsoli np. w podróż. Na zdjęciach etui to wygląda na bardzo kompaktowe i minimalistyczne, pozwalając dodatkowo na zabranie ze sobą do 10 kartów z grami.

Nintendo Switch 2 Pro Controller

Choć nowe Joy-cony w Switchu 2 oferują znacznie więcej niż to, co pierwsza generacja konsoli, najbardziej wymagający gracze szukają czegoś bardziej klasycznego. Z pomocą przychodzi oficjalny kontroler Pro oferujący doświadczenia znane z poprzedniej generacji konsoli i tego, z czym zdążyliśmy się przyzwyczaić grając przed telewizorem. Na tym kontrolerze znajdziesz przycisk C, który po naciśnięciu otworzy menu gry GameChat, przyciski GL/GR, które możesz dowolnie mapować na dowolne przyciski, złącze audio do słuchawek i zestawów słuchawkowych oraz inne funkcje. W Polskich sklepach za Nintendo Switch 2 Pro Controller trzeba zapłacić ok. 390 zł.

Szkło/folia ochronna dla Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 posiada duży, 7,9-calowy ekran LCD dotykowy, który z pewnością będzie wystawiony na mocne próby – nie tylko palców, ale także plecaka, etui, a nawet kieszeni (to dla odważnych). Warto więc zainwestować kilkadziesiąt złotych w dodatkową jego ochronę. W sprzedaży dostępne są zarówno szkła hartowane jak i specjalne, cienkie folie, które ochronią wyświetlacz przed zarysowaniami, odciskami palców, odbiciami promieni słonecznych, czy przypadkowymi uszkodzeniami. W ofercie polskich sklepów znajdziemy akcesoria znanych firm, które na rynku tego typu produktów mają ogromne doświadczenie – nie tylko w postaci podobnych rozwiązań dla poprzedniej generacji, ale także dla smartfonów, czy tabletów. Jedną z opcji, którą warto rozważyć jest zestaw od Nintendo o którym wspominałem wyżej. To etui, folia i ściereczka, które mogą okazać się idealnym rozwiązaniem na początek.

Kamera do Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 posiada nowe funkcje społecznościowe, które do pełnego działania wymagają osobnej... kamerki. Nintendo Switch 2 Camera wprowadza dodatkowe możliwości interakcji ze znajomymi dzięki funkcji GameChat, umożliwiającej prowadzenie wideorozmów z maksymalnie czterema znajomymi podczas rozgrywki. Dzięki nowemu przyciskowi „C” na kontrolerze łatwo rozpoczniesz rozmowę wideo. Obraz z kamery może być wyświetlany jako nakładka na ekranie gry lub osobny strumień wideo. W sprzedaży jest oficjalna kamerka od Nintendo za 159 zł lub coś, co z pewnością stanie się również elementem dekoracyjnym przy telewizorze. To kamerka Nintendo Camera Piranha Plant od firmy Hori, która zamknięta jest w obudowie inspirowanej klasycznym już piranią-kwietkiem znanym z serii Mario. Kamerka posiada te same możliwości co urządzenie od Nintendo, ale kosztuje nieco więcej – 179 zł.

Karta microSD do Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 posiada 256 GB wbudowanej pamięci i na początek powinno to wystarczyć. Patrząc jednak na politykę firmy związaną z grami dostępnymi na tzw. Game-Key Card, które pobierają grę z serwerów Nintendo, miejsce to szybko się może wyczerpać – tym bardziej jeśli sięgamy po gry zajmujące od kilkunastu do kilkudziesięciu gigabajtów. Niezbędna więc będzie karta SD – jednak nie taka, którą macie obecnie w swoim obecnym Switchu. Nintendo postawiło na najnowsze rozwiązania w dziedzinie kart microSD i Switch 2 kompatybilny jest wyłącznie z kartami microSD Express oferującymi jeszcze wyższe prędkości odczytu. Za tym przekłada się wyższa cena. Przykładowo – microSD Express 256 GB kosztuje w Polsce ok. 250~300 zł w zależności od sklepu. Maksymalna pojemność karty, z jaką działać będzie Nintendo Switch 2 to 2 TB. W przypadku tak pojemnych kart ceny sięgają nawet tysiąca złotych.