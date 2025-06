Diablo IV świętuje drugie urodziny. Ktoś w to jeszcze gra?

2023 r. przyniósł graczom premierę jednej z najbardziej wyczekiwanych gier od studia Blizzard. Chodzi oczywiście o Diablo IV, które miało wrócić do korzeni oferując jeszcze więcej zabawy w Sanktuarium. Z okazji drugich urodzin na fanów czeka masa niespodzianek. Co przygotowano?

Diablo IV zadebiutowało na rynku 5 czerwca 2023 roku, skradając serca graczy na całym świecie, którzy z czasem zaczęli narzekać na kierunek, w którym zmierza ekipa z Blizzarda. Studio studziło emocje, zapowiadając szereg aktualizacji usprawniających mechaniki rozgrywki i wprowadzających nowe funkcje, dzięki którym gra z każdym kolejnym miesiącem stawała się coraz lepsza. W październiku 2024 r. do sklepów trafił pierwszy dodatek fabularny – Vessel of Hatred – rozszerzający podstawową wersję gry o nową klasę postaci (spirytystę) oraz szereg nowych funkcji dodających do Diablo IV świeżości.

Blizzard mocno zabiega o to, by w Diablo IV tętniło życie, bo bez graczy ta produkcja nie ma żadnego sensu. Firma wielokrotnie organizowała specjalne wydarzenia, w ramach których dostęp do gry był bezpłatny – i to bez względu na platformę. Z Diablo IV mogli zapoznać się gracze PC i konsolowi i zdecydować, czy zostaną dłużej. Często promocje i przeceny z pewnością przełożyły się na wzrost zainteresowania tym tytułem – także dwa lata po premierze.

To niesamowite. Diablo IV ma już dwa lata

Ktoś jeszcze gra w Diablo IV? Tak i różne dane pokazują, że gracze wciąż lubią spędzać czas w Sanktuarium. Zaglądając na SteamDB dowiemy się, że w okolicach godziny publikacji tekstu w wersję na PC grało ok. 9000 osób (dane sprzed godziny 12:00). Solidnie, ale patrząc na to, że w Path of Exile II obecnie gra ok. 14000 graczy, widać, że zainteresowanie najnowszą produkcją Blizzarda nieco zmalało na przestrzeni ostatnich 2 lat. Z nieco bardziej optymistycznymi danymi przychodzi serwis ActivePlayer, który podaje, że w ostatnim miesiącu D4 (na wszystkich platformach) mogło pochwalić się liczbą graczy przekraczającą 3,3 mln. Nie da się jednak ukryć, że działania Blizzarda związane z drugą rocznicą obecności Diablo IV na rynku sprawią, że liczba ta wzrośnie.

A jest na co czekać. Od 3 do 17 czerwca (godz. 19:00 czasu polskiego) w Sanktuarium czeka masa atrakcji z okazji drugich urodzin gry. W trakcie wydarzenia gracze będą mogli wymieniać złoto na te niesamowite skarby. W relikwiarzu wydarzenia rocznicowego za złoto będzie można zdobyć następujące nagrody:

trofeum wierzchowca – Słoneczna Latarnia

trofeum wierzchowca – Sztandar Płonącego Świtu

ozdobny miecz – Jutrzenka

ozdobny miecz dwuręczny – Miecz Słonecznego Płomienia

ozdobną broń drzewcową – Płonące Ciernie

ozdobny łuk – Łuk Płonącego Świtu

Po zebraniu wszystkich powyższych przedmiotów czeka jeszcze jedna niespodzianka – pancerz wierzchowca Płonący Świt.

Ale to nie koniec atrakcji. Podczas rocznicowego wydarzenia za każdą wykonaną upiorną przysługę gracze otrzymają dodatkową skrzynkę Daru Drzewa. A w jej wnętrzu czekają przedmioty z Kolekcji Chaosu.

Gdy aktywne będzie Błogosławieństwo Matki, poza dodatkowymi skrzynkami wszyscy gracze zyskają 35% więcej doświadczenia oraz 50% więcej złota (dzięki mnożnikowi). Lilit obdarza swoim błogosławieństwem wszystkich – bonus obowiązuje zarówno w Sferze Sezonowej, jak i Wieczności, a także na wszystkich poziomach świata.