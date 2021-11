Mieliście rację, Amazon Prime namiesza na liście najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce

Na początek dla porównania zerknijmy na poprzednie zestawienie za sierpień i wrzesień 2021 roku, kiedy to debiutowały platformy Polsat BOX GO, Polsat GO oraz Viaplay.pl.

Czołowe platformy VOD miesiąc po miesiącu (badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL Domena Audyt Sierpień 2021 Wrzesień 2021 Użytkownicy Zasięg Użytkownicy Zasięg Netflix nie 11 944 260 41,37% 11 366 892 38,98% WP.pl tak 4 489 344 15,51% 4 487 400 15,39% Player.pl tak 3 312 460 11,10% 4 374 810 15,00% Polsat Box GO nie 1 336 662 4,62% 3 990 546 13,68% CDA.pl - VOD i OTT nie 3 170 016 10,95% 3 060 828 10,50% TVP.pl mix 2 182 302 7,54% 2 810 214 9,64% HBO nie 2 887 002 9,97% 2 713 500 9,30% Polsat GO nie 648 162 2,24% 2 607 714 8,94% Viaplay.pl nie 1 269 432 4,39% 2 247 264 7,71% nc+ GO nie 1 501 254 5,19% 1 243 674 4,26%

Na czwarte miejsce od razu wskoczył całkowicie płatny serwis Polsat BOX GO i na ósme bezpłatny z reklamami - Polsat GO, no i Viaplay na dziewiąte miejsce. Można tu było mówić w tych trzech przypadkach o efekcie nowości i pierwszym darmowym miesiącu.

Czołowe platformy VOD i OTT miesiąc po miesiącu (badanie Mediapanel) WIRTUALNEMEDIA.PL Domena Audyt Wrzesień 2021 Październik 2021 Użytkownicy Zasięg Użytkownicy Zasięg Netflix (strona www+aplikacja) nie 11 366 892 38,98% 12 271 014 41,47% WP.pl (strona www+aplikacja) tak 4 487 400 15,39% 4 689 252 15,85% Player.pl (strona www+aplikacja) tak 4 374 810 15,00% 3 988 764 13,48% Polsat Box GO (strona www+aplikacja) nie 3 990 546 13,68% 3 340 764 11,29% CDA.pl - (serwisy VOD i OTT) nie 3 060 828 10,50% 3 264 786 11,03% HBO (strona www+aplikacja) nie 2 713 500 9,30% 3 252 312 10,99% TVP.pl (strona www+aplikacja) mix 2 810 214 9,64% 2 830 140 9,56% Polsat GO (strona www+aplikacja) nie 2 607 714 8,94% 2 487 996 8,41% Canal+ (strona www+aplikacja) nie 1 166 562 4,00% 1 726 758 5,84% Amazon Prime Video (strona www+aplikacja) nie 886 626 3,04% 1 701 648 5,75%

Jednak najnowsze zestawienie za październik pokazuje, iż ten efekt nowości dotyczył tylko Viaplay, który wypadł z TOP10. Z tych 2,2 mln użytkowników Viaplay we wrześniu ich liczba musiała spaść poniżej 1,7 mln w październiku, bo tyle miał Amazon Prime Video debiutujący w zestawieniu w poprzednim miesiącu.

To bez wątpienia efekt udostępnienia 12 października Amazon Prime w Polsce. Też oczywiście z pierwszym darmowym miesiącem, ale fakt, iż koszt tego pakietu wynosi 49 zł rocznie pozwala przypuszczać, że liczba użytkowników będzie raczej rosła (tak jak przewidywaliście w komentarzach pod poprzednim wpisem) niż malała w późniejszym okresie i nie zadziała tu efekt nowości oraz pierwszego darmowego miesiąca. Zwłaszcza, że Amazon Prime, to nie tylko serwis VOD, ale i darmowe dostawy zakupów na Amazon.pl.

Ciekawostką jest tu również utrzymanie swoich miejsc w zestawieniu przez Polsat BOX GO i Polsat GO, wprawdzie z mniejszą liczbą użytkowników niż we wrześniu, ale jednak się trzymają w przeciwieństwie do Viaplay.

Na uwagę zasługuje tu jeszcze Canal+. We wrześniu na ostatnim miejscu był jeszcze nc+ GO, którego już w pełni zastąpił nowy serwis VOD Canal+, a który to w poprzednim miesiącu osiągnął poziom prawie 1,8 mln użytkowników i zajął ostatecznie przedostatnie miejsce wśród najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce.

Źródło: Wirtualnemedia.pl.