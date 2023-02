Nasz najlepszy i najbardziej rozpoznawany na świecie piłkarz rozsądnie dywersyfikuje swoje interesy. Trzeba też przyznać, że wraz z żoną mają smykałkę do biznesu. Ich majątek szacowany jest na 625 milionów złotych, a na liście najbogatszych Polaków zajmują 89 miejsce.

Oczywiście największe pieniądze Lewandowski zarabia na boisku i na reklamach, ale piłkarz inwestuje również w nieruchomości, restauracje a także startupy.

Odnawianie sportowych aren

Jednym z jego pomysłów na biznes jest Goat Gamez. Trzy lata temu sportowiec podpisał umowę ze spółką Movie Games, stając się wtedy współzałożycielem nowej firmy, która miała zająć się produkcją gier sportowych. Tak powstała Goat Gamez a jej pierwszym tytułem będzie Sports: Renovations.

Na czym będzie polegać? To symulator, w którym jesteśmy odpowiedzialni za remont podupadających obiektów sportowych i przywrócenie im dawnej świetności. Gra jest wielopoziomowa, trzeba zająć się w niej wszystkim, zaczynając od zebrania pieniędzy na renowację. Dalej będziemy odpowiedzialni za przeprowadzenie samego remontu: malowanie ścian, składanie przyrządów sportowych i meblowania wnętrz. Sami zmontujemy ring czy ścianę do wspinaczki a przy okazji dowiemy się jak powstają obiekty sportowe.

„Z każdym obiektem sportowym wiąże się unikalna historia, którą gracz niczym detektyw składa w całość podczas renowacji budynku. Wszystko, na co gracz natrafi podczas misji, od nadszarpniętych plakatów na ścianach po ulotki i listy rozrzucone na biurku, ma znaczenie dla fabuły” – mówi dr Piotr Kubiński, prezes Goat Gamez.

Będą kolejne gry

Premiera gry odbędzie się jeszcze w tym roku, ale przedstawiciele firmy nie zdradzili dokładnej daty. Będzie ona dostępna tylko na PC. Ma już swoją zakładkę na Steamie, gdzie można też znaleźć inne tytuły Goat Gamez. To Referee Simulator oraz Star Strikers: Galactic Soccer. Przy obu widnieje dopisek: wkrótce dostępne.

materiały prasowe

Co ciekawe, Goat Gamez to nie pierwsza inwestycja Roberta Lewandowskiego w branżę gier. W 2020 r. sportowiec założył studio RL9Sport Games, a pierwszy tytuł miał trafić do graczy w zeszłym roku. Pisał o tym Piotr Kurek. Jednak nigdy do tego nie doszło, gry do dziś nie wydano i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle to nastąpi.

Jeszcze wcześniej, bo w 2016 r. piłkarz zaangażował się w stworzenie prostej gry zręcznościowej Lewandowski Euro Star.