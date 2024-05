Tomb Raider to prawdopodobnie jedna z najbardziej ikonicznych marek w świecie gier wideo. Jasne — jest Pac-Man, jest Mario, jest Space Invaders — ale to Lara Croft wdarła się do mainstreamu. To seksi archeolożka doczekała się cosplayów w zachodnim świecie, które trafiły do mainstreamu. Przez lata obserwowaliśmy jak gry z Larą zmieniały się na naszych oczach, byliśmy też świadkami restartów i kompletnej zmiany podejścia. Twórcy gry kilka lat temu już zapowiedzieli nowe przygody Lary oparte na silniku Unreal Engine. Od tego czasu milczą, ale z V Scooper słynący z dostarczania wielu solidnych przecieków zdradził nieco informacji na temat tego, co zaoferuje nam najnowsza odsłona.

Nowy Tomb Raider: Indie, otwarty świat i motocykl do naszej dyspozycji

Jak wynika z informacji którymi podzielił się V Scooper, najnowsza odsłona Tomb Raidera przeniesie nas do Indii. To tam toczyć się bedą najnowsze przygody bohaterki, która rzekomo ma dostać znacznie więcej wolności niż miało to miejsce dotychczas. Tomb Raider bowiem ma stać się grą z otwartym światem i ogromną mapą, po której będziemy mogli poruszać się sprawnie dzięki motocyklowi.

Brzmi to co najmniej intrygująco i działa na wyobraźnię. Ostatnie odsłony przygód Lary Croft udowodniły nam już, że Crystal Dynamics wie co robi. I znakomicie radzi sobie w różnych formułach. Dlatego też nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeżeli faktycznie nowy Tomb Raider zaoferuje otwarty świat z prawdziwego zdarzenia — to będzie niezwykle wciągająca przygoda.

Klęska żywiołowa nawiedza północne Indie, odsłaniając ruiny i artefakty starożytnego cesarza Aśoki. Lara strategicznie ściga się ze Stowarzyszeniem Najeźdźców (Society of Riders) i innymi rywalami o te potężne relikwie. Stowarzyszenie najeźdźców jest inspirowane przez Larę, ale nie jest z nią powiązane i może mieć przeciwne cele. Wiąże się to również z nową funkcją opartą na rekrutowaniu drużyn i sojuszników, którzy strategicznie pomogą ci w misjach i pokonaniu rywali. Nacisk położono na nową opcję walki nieśmiercionośnej. (źródło)

Kiedy premiera nowego Tomb Raidera?

Na tę chwilę nie ma jeszcze żadnych konkretów związanych z tym, kiedy nowy Tomb Raider miałby trafić w nasze ręce. V Scooper w jednym ze swoich wpisów twierdzi jednak, że plany są takie, aby gra była w sprzedaży w ciągu najbliższego roku. A przynajmniej pod warunkiem, że obejdzie się bez żadnych wpadek i opóźnień. Choć jak z tymi bywa w branży gier — wszyscy wiemy, zwłaszcza gdy mowa o wielkich, otwartych, światach.