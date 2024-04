Tokyo Vice: co z trzecim sezonem? Twórca zdradza pomysły

Tokyo Vice masowo przyciąga przed ekrany widzów. Trzyma w napięciu i zachwyca obrazami Japonii, która już dawno przeminęła. Bazująca na wspaniałej powieści Jake'a Adelsteina ekranizacja na tyle przypadła do gustu widzom, że ci masowo pytają: co z trzecim sezonem Tokyo Vice?

Tokyo Vice: czy będą kolejne sezony?

Jak wiadomo z ekranizacjami powieści jest taki problem, że te... po prostu się kończą. Dlatego też oficjalnie dowiedzieliśmy się, że nie powstanie drugi sezon serialu Shogun. W kwestii Tokyo Vice sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, bo twórca serii mówi wprost, że chciałby pracować jeszcze nad kolejnymi historiami w tamtejszym świecie. Jednocześnie też zaznacza, że nie jest to jego decyzja, a producenta — firmy Warner Bros.

Co mielibyśmy zobaczyć dalej? Cóż — ekranizacja bazuje na faktach, ale Jake Adelstein nie zakończył swojej historii na jednej książce. I to właśnie na nich, a także na fikcyjnych, stworzonych samodzielnie, wydarzeniach, chciałby on oprzeć kolejne serie Tokyo Vice.

Przyszłość Tokyo Vice pod znakiem zapytania. Ale mimo wszystko - tym razem nie ma powodu do specjalnego smutku

Rozwiązanie to dość... słodko-gorzkie. Przede wszystkim dlatego, że wielu widzów nie może się doczekać kontynuacji i chciałoby chłonąć kolejne historie w tym nieeksploatowanym w popkulturze klimacie. I kto wie, może takowe faktycznie powstaną.

Ale trzeba przyznać, że nawet jeśli się nie uda — to i tak nie ma powodów do płaczu. Drugi sezon zakończył się w momencie, w którym historia jest zamknięta i nie pozostawia nas z żadnym cliffhangerem. Ale jako że całość była tak dobrze przyjęta to... kto wie. Może doczekamy się w niedalekiej przyszłości czegoś więcej.

