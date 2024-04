SkyShowtime nowości maj 2024. Lista premier

W połowie maja drugi sezon serialu "The Family Stallone" zabierze nas w podróż po emocjonalnej historii jednej z najbardziej znanych rodzin Ameryki. Po 40 latach spędzonych w Hollywood, członkowie rodziny Stallone'ów postanawiają rozpocząć nowy rozdział swojego życia na wschodnim wybrzeżu. Rozłąka nie osłabia jednak więzi między nimi, a podróż do Włoch staje się okazją do odkrycia własnych korzeni i tworzenia niezapomnianych wspomnień.

Platforma przypomina także o nowym serialu, który debiutuje w kwietniu, ale nowe odcinki będą kontynuowane w maju. "Boat Story" to historia, gdzie dwoje nieznajomych przypadkowo trafia na łódź pełną kokainy, co prowadzi do serii niebezpiecznych zdarzeń z udziałem policji, zabójców i gangstera znanego jako "Krawiec". Przygoda ta stanie się testem dla bohaterów i zmusi ich do podjęcia trudnych decyzji.

Nowości SkyShowtime maj 2024

"Niedaleko pada jabłko" to kolejna produkcja, która pojawi się na SkyShowtime jeszcze w kwietniu, ale kluczowe odcinki będą debiutować w usłudze w maju. Historia oparta na bestsellerze "New York Timesa" przenosi nas do życia idealnej rodziny, której pozory zostają zachwiane przez niespodziewane wydarzenia. Zniknięcie matki stawia przed dziećmi bohaterów trudne pytania dotyczące własnych korzeni i rodzinnych tajemnic.

W nowym serialu pod tytułem "Dżentelmen w Moskwie", Ewan McGregor wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej zostaje skazany na życie w hotelu Metropol. Wedle zapowiedzi, ta opowieść o budowaniu nowego życia w trudnych warunkach historycznych będzie nie tylko podróżą przez rosyjską historię, ale także opowieścią o wartościach takich jak przyjaźń i miłość. Fanów science fiction czeka zakończenie serii "Star Trek: Discovery", która obiecuje wiele emocji i niezwykłych przygód w kosmosie.

Na samym początku przyszłego miesiąca, bo 4 maja, na SkyShowtime pojawi się film Egzorcysta: Wyznawca. David Gordon Green, reżyser znany głównie z trylogii "Halloween", powraca ze swoim najnowszym dziełem. To kontynuacja filmu, który przyniósł nie tylko ogromny sukces finansowy, ale także zdobył dwie statuetki na Oscarach i wyznaczył nowe standardy w horrorze. W sequelu przerażającej historii główne role zagrają Leslie Odom Jr. oraz Ellen Burstyn, która powraca do roli Chris MacNeil. Akcja skupia się na ojcu, który z przerażeniem obserwuje, jak jego dwunastoletnia córka staje się ofiarą tajemniczego demona. W desperackiej próbie ratowania dziecka, ojciec odnajduje osobę, która kiedyś przeżyła podobną sytuację w latach 70.

Nowe odcinki i premiery w maju na SkyShowtime