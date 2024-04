Era niekończących się rebootów i remake'ów seriali trwa w najlepsze. W ostatnich latach dostaliśmy co najmniej kilkanaście takich produkcji — a to próbujących opowiedzieć znane i lubiane historie od nowa, a to po prostu korzystające z tamtejszego świata.

W przypadku dzieł kultowych temat jest jednak o tyle skomplikowany, że raczej opcja zadowolenia wiernych widzów jest niemożliwa. Inna rzecz jest taka, że często są one najzwyczajniej w świecie zbędne.

"Miasteczko Twin Peaks" to bez wątpienia jedna z produkcji którą zna (albo przynajmniej taką o której słyszał) każdy. I w ostatniej rozmowie serialowy Dale Cooper, czyli Kyle MacLachlan, z rozbrajającą szczerością powiedział co sądzi o pomyśle rebootu tej historii.

Kayle MacLachlan szczerze o reboocie "Miasteczka Twin Peaks"

"Miasteczko Twin Peaks" to jedna z tych niezwykłych produkcji, o których mówiło się od początku... i rozprawia po dziś dzień. Seria ma ogromne grono wiernych fanów i... co tu dużo mówić. To jedna z tych historii, które starzeją się z niezwykłą godnością. Kilka lat temu zresztą doczekała się kontynuacji.

Ale w erze nieustannych wznowień i rebootów, naturalnym wydaje się pytanie o analogiczny powrót i tej historii. Zapytany o to Kayle MacLachlan nie owijał w bawełnę. Zgadzamy się w stu procentach, że obecnie za dużo filmów i seriali w ten sposób chce grać na nostalgii. Dlatego skwitował on to dość krótko:

Nie sądzę, bym chciał to zobaczyć i nie sądzę, by ktokolwiek powinien tego próbować.

Słowa to może i ostre, ale też... niezwykle prawdziwe. I choć prawdopodobnie nie ma on zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie, jako że nie ma praw do serii, to jego słowa mogą okazać się sporym ukojeniem dla wielu fanów, którzy raczej nie chcieliby widzieć kolejnego kultowego dzieła zniszczonego w ten właśnie sposób.

