Mail Backup od nazwa.pl, czyli bezpieczna kopia Twojej poczty

Mail Backup, bezpieczna kopia poczty e-mail - nawet co 5 minut

Z usługi Mail Backup możemy skorzystać niezależnie od dostawcy naszej poczty e-mail (gmail.com, wp.pl, onet.pl, interia.pl itd. czy też komercyjnej, np. w nazwa.pl), w której przechowujemy ważne wiadomości. Mogą to być korespondencja z kontrahentami, załączniki zawierające umowy czy faktury, ale też prywatne dane w postaci zdjęć czy wrażliwych dokumentów.



Dzięki usłudze Mail Backup cała nasza poczta e-mail, wraz z załącznikami, zapisywana jest w postaci kopii zapasowej, z częstotliwością nawet co 5 minut. To znacząco ogranicza ryzyko utraty ważnej korespondencji, nawet tej skasowanej przez pomyłkę.

Tworzenie kopii zapasowej poczty e-mail z Mail Backup

Mail Backup to aplikacja, którą możemy zainstalować na dysku swojego komputera i połączyć z serwerami dowolnej poczty e-mail za pośrednictwem protokołu IMAP4. Dzięki temu program uzyska dostęp do naszej całej korespondencji i będzie ją zapisywać w chmurze nazwa.pl. W zależności od potrzeb do dyspozycji dostaniemy pakiety przestrzeni backupowej 25 GB, 100 GB, 250 GB, a w wersji Pay-Per-Use nawet bez limitu!



Podczas tworzenia kopii nie musimy się przy tym martwić o zachowanie prywatności. Poczta przed wysłaniem na serwer nazwa.pl jest za każdym razem szyfrowana lokalnie – na naszym komputerze i to za pomocą bezpiecznego algorytmu AES-256.



Jak wspominałem wcześniej, kopia zapasowa plików może być wykonywana z częstotliwością nawet co 5 minut. Harmonogram tworzenia backupu możemy ręcznie zdefiniować w ustawieniach aplikacji. Do wyboru mamy jeszcze odstęp godzinny lub dzienny o ustalonej porze. Nie trzeba przy tym pamiętać o konieczności włączenia komputera i podłączeniu do sieci o określonej porze. Mail Backup sam zadba o wykonanie zaległej kopii, kiedy tylko komputer zostanie uruchomiony.

Odtwarzanie poczty email z kopii zapasowej Mail Backup

Co w przypadku skasowania ważnej wiadomości e-mail z serwera? Dzięki Mail Backup możemy ją w każdej chwili odzyskać z chmury nazwa.pl, a nawet sklonować całą pocztę wraz z zawartością na konto u innego dostawcy.



Co więcej, cały proces odtwarzania czy klonowania będziemy w stanie przeprowadzić sami za pomocą prostego interfejsu WWW.

Dostawca darmowej poczty email zablokował dostęp? Z Mail Backup odzyskasz swoją pocztę

Usługi darmowej poczty e-mail mają to do siebie, że potrafią nagle zniknąć z rynku. Nawet najwięksi dostawcy czasem blokują swoim użytkownikom dostęp do skrzynki z różnych przyczyn – niekoniecznie przejrzystych i prostych do zrozumienia.



Jednak dzięki usłudze Mail Backup nie musimy się martwić o utratę całej poczty wraz z załącznikami. W każdej chwili będziemy mogli ją odzyskać i sklonować do innego dostawcy. Serwer sieciowy, na którym zapisywana jest kopia zapasowa, znajduje się w Data Center, które spełnia najwyższe normy TIER III oraz posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001.

Z kolei szyfrowanie poczty algorytmem AES-256 odbywa się jeszcze przed wysłaniem jej do chmury nazwa.pl, dzięki czemu nikt oprócz nas nie ma dostępu do korespondencji i załączników.

Więcej informacji na temat zamówienia i instalacji Mail Backup znajdziecie na stronach nazwa.pl.