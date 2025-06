To smartwatch do wszystkiego z przemiłą niespodzianką w pudełku

Amazfit Active 2 Square wyróżnia się prostokątną kopertą z zaokrąglonymi rogami, co nadaje mu uniwersalny charakter. Centralnym elementem jest 1,75-calowy, szafirowy ekran AMOLED, oferujący rozdzielczość 390x450 pikseli i gęstość pikseli wynoszącą 341 PPI. Wyświetlacz osiąga jasność do 2000 nitów, co zapewnia dobrą czytelność w różnych warunkach oświetleniowych, w tym w pełnym słońcu. Ochrona szafirowym szkłem zwiększa odporność na zarysowania, co jest istotne w codziennym użytkowaniu. Konstrukcja zegarka łączy ramę ze stali nierdzewnej z kopertą wykonaną ze wzmocnionego włóknem polimeru. Z wagą około 31 gramów (bez paska), zegarek jest lekki i nie powinien stanowić obciążenia dla nadgarstka.

Najmilszą wiadomością jest ta, że w zestawie znajdują się dwa paski o rozmiarze 20 mm: czarny skórzany i czerwony sportowy, co pozwala na dopasowanie do naszych preferencji.

Za monitorowanie parametrów zdrowotnych i aktywności fizycznej w Amazfit Active 2 Square odpowiada sensor optyczny BioTracker™ 6.0 PPG. Ten sensor ma za zadanie dostarczać dokładne i stabilne pomiary. Zegarek obsługuje ponad 160 trybów sportowych, w tym specyficzne aktywności takie jak HYROX czy padel.

Zebrane dane treningowe są dostępne w aplikacji Zepp App. Aplikacja oferuje również funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Zepp Aura i Zepp Coach, które mogą wspomagać analizę i planowanie treningów. Funkcja Food Logging pozwala na monitorowanie wartości odżywczych posiłków. Dane mogą być eksportowane do popularnych platform zewnętrznych, w tym Apple Health, Google Fit, Strava czy TrainingPeaks, co ułatwia integrację z istniejącymi ekosystemami fitness. Zegarek wyposażono w standardowy zestaw czujników, w tym akcelerometr, żyroskop, czujnik temperatury, światła otoczenia, geomagnetyczny oraz wysokościomierz barometryczny, co pozwala na zbieranie szerokiego zakresu danych o aktywności i otoczeniu.

Amazfit Active 2 Square oferuje szereg funkcji smart, które zwiększają jego użyteczność w codziennym życiu. Funkcja Zepp Pay umożliwia płatności zbliżeniowe dla użytkowników aplikacji Curve oraz posiadaczy kart Mastercard z wybranych europejskich banków. Dostępne są również bezpłatne mapy offline z nawigacją powrotną, co może być przydatne podczas aktywności na świeżym powietrzu.

Zegarek posiada wbudowany mikrofon i głośnik, co umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Wsparcie dla NFC oraz łączność Bluetooth 5.2 zapewniają stabilne połączenia z innymi urządzeniami.

Bateria o pojemności 260 mAh w Amazfit Active 2 Square, dzięki optymalizacji oprogramowania, pozwala na uzyskanie rozsądnych czasów pracy. W trybie typowego użytkowania zegarek może działać do 10 dni na jednym ładowaniu. W przypadku intensywnego użytkowania ten czas skraca się do 5 dni, natomiast z włączonym GPS, zegarek może pracować do 21 godzin. Tryb oszczędzania energii może wydłużyć czas pracy do 19 dni. Pełne naładowanie zegarka za pomocą magnetycznych pinów zajmuje około 2 godzin.

Porównanie Amazfit Active 2 Square vs. Active 2 (Round)

W zestawieniu dwóch modeli zauważalne są pewne kluczowe różnice. Wersja Square dysponuje większym, 1,75-calowym ekranem z szafirowym szkłem, podczas gdy model Round oferuje 1,32-calowy wyświetlacz, który w wersji standardowej ma szkło hartowane, a szafirowe jest dostępne tylko w edycji premium. Oba modele wykorzystują ten sam sensor BioTracker™ 6.0 PPG i oferują podobny zakres monitorowanych trybów sportowych, w tym wsparcie dla HYROX i monitorowania gry w padla. Amazfit Active 2 Square jest droższy, z sugerowaną ceną detaliczną 649 PLN, w porównaniu do 429 PLN za wersję standardową Amazfit Active 2 (Round) i 569 PLN za wersję premium.