Smartwatche Amazfit w 2025 roku: Który model wybrać?

Jaki smartwatch Amazfit wybrać w 2025? Prześwietliliśmy dostępne obecnie modele – od Balance po Bip 6. Poznaj ich funkcje, zalety i wady, by znaleźć zegarek idealny do sportu, monitorowania zdrowia lub po prostu codziennego użytku.

Smartwatche Amazfit 2025 – przegląd oferty

Amazfit to marka, która nie robi może tyle szumu co Apple czy Samsung, ale w swojej klasie cenowej naprawdę daje radę. Od paru lat konsekwentnie wypuszczają smartwatche, które łączą sensowną funkcjonalność z ceną, która nie boli. W 2025 roku widać, że trzymają kurs – ich oferta jest dość szeroka i zróżnicowana. Poniżej przyglądamy się najciekawszym modelom z aktualnego katalogu i sprawdzamy, który z nich może najlepiej wpasować się w Twoje potrzeby.

Reklama

Amazfit Balance – jak wskazuje nazwa, to uniwersalny wybór

Jeśli szukasz zegarka, który ma wyglądać elegancko, a przy okazji nie odstawać funkcjonalnie od konkurencji, Amazfit Balance może być niezłym wyborem. Z 1,5-calowym ekranem AMOLED i aluminiową obudową robi wrażenie, a bateria trzyma nawet 2 tygodnie. Co ważne, ma cały zestaw czujników: od tętna i SpO2 po skład ciała i temperaturę skóry. Jasne brakuje EKG i LTE, ale to już rozwiązania z droższych zegarków. Zepp OS nie jest może tak rozbudowany, jak Wear OS, ale działa sprawnie. To model, który świetnie sprawdzi się u osób ceniących styl i praktyczność. A to wszystko za ok. 699 zł.

Amazfit Active 2 – niedrogi i nieźle wyposażony

Active 2 to nowość z początku roku i trzeba przyznać, że Amazfit dobrze odrobił lekcje. Już za około 399 zł dostajemy zegarek z AMOLED-em, rozmowami przez Bluetooth i pełnym pakietem funkcji zdrowotnych. Istnieje również nieco droższy (ok. 570 zł) wariant tego modelu z NFC, co w tej cenie jest rzadkością. Oczywiście, coś za coś. Ekran nie jest tak responsywny jak w droższych modelach, a niektóre dane zdrowotne wymagają subskrypcji (Zepp Fitness i trener AI). Do codziennego użytku i sportu będzie jak znalazł. Dla wielu osób może to być idealny „pierwszy smartwatch”.

Amazfit T-Rex 3 – pancernik z konkretną baterią

T-Rex 3 to sprzęt dla tych, którzy nie oszczędzają zegarka. Jest wielki, masywny i praktycznie niezniszczalny (oczywiście w granicach rozsądku). Wodoszczelność do 100 metrów, 27 dni działania na jednym ładowaniu i mapy offline to tylko kilka z jego atutów. Minusy? To raczej nie jest zegarek do garnituru. Outdoorowy design nie wszystkim przypadnie do gustu, a Zepp OS czasem męczy reklamami subskrypcji. Jeśli jednak jeździsz w góry, biegasz w deszczu i zależy Ci na trwałości – to bardzo mocna propozycja. Szczególnie że cena startuje od ok. 1199 zł, co stanowi 1/3 tego, co trzeba byłoby wydać np. na Apple Watcha Ultra 2.

Amazfit Cheetah Pro – dobry wybór dla biegaczy

Cheetah Pro to sprzęt, który był projektowany z myślą o biegaczach. Mamy tu precyzyjny GPS, Zepp Coach AI do planowania treningów (niestety po okresie próbnym trzeba wykupić subskrypcję) i analizę VO2 Max. Podobnie jak w przypadku T-Rexa, design urządzenia jest dość agresywny, ale warto pochwalić lekkość i tytanowe elementy. Trzeba jednak zauważyć, że nie znajdziemy tu EKG czy pomiarów składu ciała. Ten zegarek ma przede wszystkim pomagać poprawiać tempo i technikę biegania. Idealny dla tych, którzy wiedzą, czym jest "negative split". Za ten model Amazfita zapłacimy ok 1349 zł.

Amazfit Bip 6 – smartwatch dla oszczędnych

Bip 6 to jedna z najtańszych nowości Amazfit i jednocześnie świetna propozycja dla tych, którzy chcą coś prostego, ale sensownego. Duży ekran AMOLED, bateria na 10 dni, rozmowy przez Bluetooth, Alexa – to tylko niektóre z jego wyróżników. Oczywiście, trzeba liczyć się z kompromisami: brak NFC, podstawowy GPS, pomiary zdrowia bez specjalnych innowacji. Za ok. 349 zł trudno o coś bardziej rozbudowanego. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze smartwatchami, Bip 6 to dobry wybór na start.

Który zegarek Amazfit wybrać?

W 2025 roku Amazfit oferuje coś dla każdego. Masz większy budżet? Balance albo Cheetah Pro będą świetnym wyborem. Potrzebujesz czegoś solidnego na wyprawy? Sprawdź T-Rexa 3. Szukasz czegoś taniego i prostego? Bip 6 lub Active 2 to niezły wybór za małe pieniądze. Przed zakupem dobrze jest zastanowić się, co jest dla Ciebie najważniejsze: bateria, funkcje sportowe, styl, a może cena? Amazfit nie ma jeszcze wszystkiego, co oferują najdroższe smartwatche na rynku, ale pod względem stosunku ceny do jakości wypada naprawdę dobrze.