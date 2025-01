Nawet o połowę tańsza konkurencja Garmina w akcji

Amazfit T-Rex 3 trafił w moje ręce jako potencjalny towarzysz wypraw górskich i treningów, ale nie tylko, ponieważ jestem zmęczony typowi smartwatchami. Irytuje mnie codzienne ładowanie i mało odporne obudowy, o których wytrzymałość należało się obawiać przy każdym uderzeniu. Tym razem poszedłem w innym kierunku: zależało mi na wytrzymałym zegarku z dobrym GPS-em i długim czasem pracy na baterii, a T-Rex 3 wydawał się spełniać te wymagania.

Amazfit T-Rex 3 - specyfikacja

Wyświetlacz Typ: AMOLED Przekątna: 1,5 cala Rozdzielczość: 480 x 480 pikseli Jasność: Do 1000 nitów (typowo), do 2000 nitów (szczytowo) Szkło: Corning Gorilla Glass 3 z powłoką oleofobową

Wymiary: 47,7 x 47,7 x 13,5 mm Waga: 63,5 g (z paskiem) Wodoszczelność: 10 ATM (do 100 metrów) Materiał koperty: Polimer wzmocniony włóknem szklanym Materiał paska: Silikon Obwód nadgarstka: 145 - 210 mm

Czujniki: BioTracker™ 3.0 PPG biometryczny sensor optyczny (monitorowanie tętna, saturacji krwi, stresu) Akcelerometr Żyroskop Czujnik geomagnetyczny (kompas) Barometr Czujnik światła otoczenia Wysokościomierz barometryczny Termometr

Łączność Bluetooth 5.0 BLE GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS

Bateria - ojemność: 500 mAh

Czas pracy: Do 27 dni (typowe użytkowanie) Do 42 godzin (tryb dokładnego śledzenia GPS) Do 20 dni (intensywne użytkowanie) Do 80 godzin (tryb oszczędzania baterii)

Funkcje: Ponad 150 trybów sportowych Monitorowanie snu Monitorowanie stresu Pomiar saturacji krwi (SpO2) Pomiar tętna Powiadomienia z telefonu Sterowanie muzyką Prognoza pogody Kompas Stoper Timer Budzik Latarka Znajdź mój telefon



Amazfit T-Rex 3 vs. konkurencja

Zacznę od ceny, bo to niewątpliwie jeden z największych atutów tego modelu. W porównaniu do zegarków Garmina o podobnych funkcjach, T-Rex 3 jest po prostu dużo tańszy. To istotny argument, zwłaszcza dla osób, które szukają solidnego sprzętu, ale nie chcą wydawać fortuny. Niższa cena wiąże się z pewnymi ustępstwami, ale nie są to aż tak znaczące rzeczy (dla większości użytkowników), by można było propozycję Amazfita od razu ignorować i w ciemno wybierać Garmina. Producent T-Rexa 3 ma spore doświadczenie w tej branży, kilka różnorodnych produktów, a najnowszy T-Rex to kolejna już generacja bardzo popularnego modelu, który już na samym początku mógł pochwalić się nie niezłymi osiągnięciami.

W kwestii wytrzymałości, która jest jednym z kluczowych aspektów, T-Rex 3 nie zawodzi. Metalowa ramka i polimerowa obudowa sprawiają wrażenie solidnych, a zegarek wedle zapewnień producenta przeszedł testy militarne, co daje pewność, że zniesie trudy outdoorowych aktywności. Podczas moich wędrówek po górach, spacerów, przebieżek, pływania i treningów zegarek zaliczył kilka upadków i otarć, ale wyszedł z nich bez szwanku. Dodatkowo wodoszczelność do 10 ATM pozwala właśnie na swobodne pływanie i nurkowanie, co zweryfikowałem na basenie (zanurzenie do 3,9 m).

Amazfit T-Rex 3 - czas pracy na baterii

Tym, na co zwróciłem uwagę dopiero po pewnym okresie testu, jest długi czas pracy baterii. Po prostu nie ładowałem go, dopóki nie zorientowałem się, że poziom naładowania spada poniżej 20%, a na to zegarek potrzebował blisko dwóch tygodni. Producent deklaruje do 27 dni w trybie zegarka i do 180 godzin z włączonym GPS-em, więc mieszane używanie T-Rexa 3 sprawiło, że te około dwóch tygodni jest osiągalne. Przy codziennym korzystaniu z GPS-u i pulsometru podczas treningów, bateria wytrzymywała mi około 10 dni, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Na kilkudniowy wyjazd mogłem spokojnie zabrać zegarek bez obaw o konieczność ładowania - to bardzo miła odmiana.

Jasny i czytelny wyświetlacz AMOLED to nie lada niespodzianka dla każdego, kto nie widział tego zegarka na własne oczy. Grafiki i filmy tego nie oddają, ale wyświetlacz jest naprawdę sporych rozmiarów. wystarczająco jasny i nasyconymi kolorami. 1,5-calowy ekran o rozdzielczości 480 x 480 pikseli jest wystarczająco duży, aby wygodnie korzystać z wszystkich funkcji zegarka, odczytywać powiadomienia i nawigować po interfejsie.Dzięki temu, że to AMOLED, biel jest znakomicie czytelna, a czerń pozostaje czernią. Nawet w ostrym słońcu, podczas wędrówki, nie miałem problemu z odczytaniem informacji na ekranie.

T-Rex 3 - aktywności i mapy offline

T-Rex 3 oferuje imponującą liczbę 170 trybów sportowych, co powinno zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Znalazłem tu wszystkie dyscypliny, którymi się interesuję, w tym bieganie, piłkę nożną, pływanie, wędrówkę, hokej czy narciarstwo. Dwuzakresowy GPS spisywał się bez zarzutu podczas moich treningów. Śledzenie trasy było dokładne, zarówno w mieście, jak i w terenach pozamiejskich. Doceniam również możliwość pobierania map offline, co przydaje się podczas wypraw w miejsca, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowej, a chcemy szybko zerknąć, gdzie się znajdujemy i czy nie zbaczamy z trasy. Zegarek oferuje również sterowanie głosowe za pomocą Zepp Flow, oparte na technologii OpenAI GPT-4. Funkcja ta jest ciekawa, ale w praktyce korzystałem z niej bardzo rzadko.

Amazfit T-Rex 3 obsługuje standardowe paski 22 mm, co daje duże możliwości personalizacji. Bez problemu można wymienić oryginalny silikonowy pasek na bardziej elegancki, np. skórzany, gdy potrzebujemy założyć zegarek na spotkanie biznesowe. Sama opaska może być, zdaniem niektórych, najsłabszym punktem całego zestawu i nie będę zdziwiony, gdy po zakupie część użytkowników od razu zamontuje do T-Rexa 3 swój ulubiony pasek.

Zauważyłem jednak, że pomiar tętna, choć w większości przypadków działał poprawnie, czasami sprawiał problemy. Zdarzało się, że zegarek "blokował się" na określonej wartości, co skutkowało niedokładnym odczytem w dłuższej perspektywie. Problem ten występował głównie podczas intensywnych treningów interwałowych. Funkcja automatycznego wykrywania treningu również nie działała idealnie. Czasami zegarek uruchamiał śledzenie aktywności, gdy np. po prostu szedłem szybkim krokiem, a innym razem nie inicjował monitorowania aktywności, pomimo przyspieszonego kroku i rozpoczęcia przebieżki.

Czego zabrakło w Amazfit T-Rex 3?

Jako, że nie mamy do czynienia ze smartwatchem, w teorii nie powinny nas dziwić wbudowane tarcze zegarka, które są estetyczne, ale brakuje im możliwości personalizacji. Nie można np. zmienić wyświetlanych informacji czy kolorów, co jest jednak pewnym rozczarowaniem, ponieważ jesteśmy skazani na układ zaprojektowany przez autora tarczy. W sklepie znajdziemy setki innych cyferblatów, ale wszystkie sensowne są płatne i część użytkowników może być zaskoczona faktem, że na start nie dostajemy obszerniejszej paczki tarcz. Innym następstwem braku typowych funkcji smartwatcha jest opcja odtwarzania muzyki z pamięci wewnętrznej. Brakuje jednak obsługi popularnych serwisów streamingowych, takich jak Spotify czy YouTube Music, a na manualną synchronizację chyba nikt nie będzie się pisał.

Minusem znacznie większego kalibru jest brak głośnika, co uniemożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych z poziomu zegarka. To dla mnie spory minus, bo często korzystam z tej funkcji w innych smartwatchach i chciałbym móc szybko zareagować na połączenie lub je inicjować z poziomu zegarka, bez potrzeby sięgania po smartfon. Pamiętacie, że wspomniałem o pobieraniu map do trybu offline? Okazało się dość kłopotliwe - potrafi być naprawdę czasochłonny, więc nie zrobimy tego w 5 minut przed wyruszeniem na trasę, lecz wymaga to wcześniejszego planowania.

Dla kogo jest Amazfit T-Rex 3?

Spoglądając na Amazfit T-Rex 3 można być sądzić, że będzie mu jeszcze bliżej do konkurencyjnych modeli od Garmina, ale kolejnym aspektem, który go odróżnia od tamtych urządze jest brak ładowania solarnego. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć: Amazfit T-Rex 3 to solidny i funkcjonalny smartwatch, który sprawdzi się w rękach osób aktywnych. Oferuje całe mnóstwo przydatnych funkcji, długi czas pracy baterii, posiada wytrzymałą konstrukcję i atrakcyjną cenę. Jeśli szukacie niedrogiego i wytrzymałego zegarka do outdoorowych aktywności, T-Rex 3 może być dobrym wyborem. Cena zegarka to około 1150 zł.