To oni będą walczyć z oszustami w sieci. Na co poszło 10 mln zł?

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ręce pełne roboty. Co kilka tygodni pojawiają się nowe informacje na temat kolejnych projektów i przedsięwzięć, którymi zajmuje się ta jednostka. Centrum za swój priorytet obiera zbudowanie nowoczesnej, cyfrowej i przyjaznej wszystkim obywatelom Polski, jednak zanim się ten pomysł zrealizuje, potrzebne są ogromne inwestycje. Takie jak"Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam". W ubiegłym roku poznaliśmy 73 inwestycji o łącznej wartości 435 399 696 zł, które mają zwiększyć dostępność szybkich sieci na obszarach Polski, które do tej pory zmagały się z wolnymi łączami. Centrum skupia też swoją uwagę na cyberbezpieczeństwie. 37,5 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy przekazano kilka miesięcy temu na wsparcie zespołów policji w modernizacji i profesjonalizacji związanej z ochroną cyberprzestrzeni. Dziś dowiadujemy się o kolejnych projektach.

Reklama

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o powołaniu nowej wewnętrznej jednostki – CSIRT Cyfra, która zajmować się będzie przede wszystkim walką z zagrożeniami w sieci, których w ostatnim czasie stale przybywa. Przestępcy nie śpią i szukają różnych sposobów, by wykraść nie tylko nasze dane osobowe, ale także zakłócić działanie infrastruktury krytycznej.

CSIRT Cyfra. Nowa jednostka do walki z cyberzagrożeniami

CSIRT Cyfra wzmocni krajowy system cyberbezpieczeństwa tam, gdzie dziś jest to najważniejsze – w sektorze infrastruktury cyfrowej. Zapewni operacyjne wsparcie, specjalistyczne kadry i zwiększy zdolność reagowania już na poziomie sektora. To inwestycja w kompetencje i realną gotowość do działania

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Finansowanie, w wysokości 10 milionów złotych, pochodzi z krajowego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki te pomogą w:

stworzeniu specjalistycznej struktury w Ministerstwie Cyfryzacji,

wdrożeniu nowoczesnych narzędzi do monitorowania zagrożeń,

rozwoju kompetencji ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyfrowe.

Jak informuje Ministerstwo, CSIRT Cyfra będzie integralną częścią systemu reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa i będzie współpracować z zespołami CSIRT GOV, CSIRT MON i CSIRT NASK. Skupi się na ochronie sektora infrastruktury cyfrowej.

Stock image from Depositphotos