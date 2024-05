To oni będą nadzorować Sztuczną Inteligencję w Polsce. Znamy pierwsze szczegóły

Pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji, znane też jako Akt w sprawie AI lub Aktu o Sztucznej Inteligencji zostały przyjęte przez Unię Europejską. skupiają się one na zagrożeniach związanych z AI i umożliwiają Europie odgrywanie wiodącej roli na rynku globalnym. Ustawa ta została stworzona w celu ustanowienia klarownych wymogów i obowiązków dla twórców oraz operatorów tej technologii, dotyczących konkretnych jej zastosowań. Teraz przyszła pora na kraje członkowskie, które muszą dostosować swoje prawo do nowych wytycznych. Polska, a konkretnie Ministerstwo Cyfryzacji, już teraz pracuje nad zmianami, jednak zanim zostaną wprowadzone, resort przeprowadzi szereg konsultacji, by zapoznać się z opiniami rynku. Prekonsultacje dobiegły właśnie końca i MC dzieli się podsumowaniem.

Regulacje Sztucznej Inteligencji w Polsce. Ministerstwo dyskutuje o pomysłach

W ramach prekonsultacji skupiono się na 4 kluczowych kwestiach: powołaniu nowego organu nadzoru, kto powinien realizować funkcją organu notyfikacyjnego, czy powinna być to jedna i ta sama instytucja czy też niezależne od siebie kategorie interesariuszy – np. organów, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, grup społecznych, kategorii obywateli i in. powinny być traktowane priorytetowo w zakresie działań komunikacyjnych i edukacyjnych w związku z procesem wchodzenia w życie europejskiego rozporządzenia.

Czym ma się zajmować ten organ? Niektóre propozycje związane z jego powołaniem mówią że:

być pojedynczym punktem kontaktowym dla ogółu społeczeństwa oraz innych partnerów na szczeblu państw członkowskich i na szczeblu unijnym,

rozpatrywać wnioski dot. zezwolenia na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku systemów AI wysokiego ryzyka oraz skargi osób poddanych działaniom systemów AI,

przyjmować zgłoszenia dot. poważnych incydentów,

współpracować z Komisją, forum doradczym oraz Radą ds. AI.

Jednocześnie uczestnicy prekonsultacji podzieleni są w sprawie powołania odrębnego podmiotu mającego pełnić funkcję organu notyfikującego. Miałby on współpracować z partnerami unijnymi, opracowywać i wdrażać procedury niezbędne do oceny, wyznaczania i notyfikowania jednostek oceniających zgodność systemów AI oraz monitorować ich działalność. Ponadto, w określonych przypadkach, powinien dostarczać Komisji i państwom członkowskim dowody potwierdzające kompetencje tych jednostek. Zgodnie z założeniami Aktu, organ notyfikujący ma działać w sposób zapewniający wysoki poziom kompetencji eksperckich, poufność, bezstronność oraz brak konfliktu interesów w relacjach z jednostkami oceniającymi zgodność. Większość uczestników przeprowadzonych prekonsultacji uważa, że funkcjami organu nadzoru rynku i organu notyfikującego powinna zajmować się ta sama instytucja.

W kolejnych tygodniach i miesiącach powinniśmy poznać dalsze szczegóły związane z implementacją przepisów unijnych związanych z AI. Czy powstanie opisywana wyżej nowa instytucja? Przekonamy się niebawem.