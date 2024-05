Sam Altman, CEO OpenAI, jest koneserem sztuki i uważa, że ludzka kreatywność jest bardzo ważna

Sam Altman pojawił się ostatnio gościnnie w podcaście All-In, którego prowadzącymi są Chamath Palihapitiya, Jason Calacanis, David Sacks i David Friedberg. Panowie rozmawiali o naprawdę wielu kwestiach, jednak najciekawszy fragment dotyczył tego, co Altman myśli na temat sztucznej inteligencji w muzyce — a dokładnie programów, które na zawołanie są w stanie stworzyć jakiś utwór. Odpowiedź CEO firmy odpowiedzialnej za ChatGPT mogła być pod niektórymi względami dość zaskakująca. Odpowiedział on:

Źródło: Depositphotos

Nawet świat, w którym gdybyśmy poszli i, powiedzmy, zapłacili 10 tys. muzyków, aby stworzyli mnóstwo muzyki, tylko po to, aby stworzyć świetny zestaw szkoleniowy, w którym model muzyczny mógłby dowiedzieć się wszystkiego o strukturze utworu i tym, co jest dobre, jak zrobić chwytliwy beat i wszystko inne i tylko na tym się szkoliliśmy. Powiedzmy, że nadal moglibyśmy stworzyć świetny model muzyczny, który być może zrobimy. Przedstawiłem to muzykom jako eksperyment, a oni na to: „No cóż, w tej chwili nie mogę się temu z żadnej zasady sprzeciwić — a mimo to jest coś, co mi się w tym nie podoba”. To nie jest powód, żeby tego koniecznie nie robić […] Jest coś w tym — oczywiście jestem bardzo pozytywnie nastawiony do sztucznej inteligencji — ale jest coś, co moim zdaniem jest piękne w ludzkiej kreatywności i ludzkiej ekspresji artystycznej. Sztuczna inteligencja, która po prostu lepiej radzi sobie z nauką […], która dokona tej niezwykle pięknej ludzkiej ekspresji twórczej? Myślę, że powinniśmy się zastanowić — to się stanie. Będzie to narzędzie, które wyprowadzi nas na wyższy poziom twórczy. Myślę jednak, że powinniśmy wymyślić, jak to zrobić w sposób, który pozwoli zachować ducha tego, na czym nam wszystkim tutaj zależy.

Co z prawami autorskimi w kwestii muzyki i AI?

W tym epizodzie All-In padło również pytanie o to, co z samymi materiałami szkoleniowymi — a dokładnie w sprawie praw autorskich. Altman odpowiedział:

Myślę, że w świetle obowiązującego prawa mamy bardzo rozsądne stanowisko w sprawie dozwolonego użytku. Uważam jednak, że sztuczna inteligencja jest tak odmienna, że w przypadku takich rzeczy jak sztuka będziemy musieli myśleć o niej w inny sposób…

Później odwołał się do tego, że AI chociaż nie zna Taylor Swift, to potrafi już teraz napisać utwory bardzo podobne, które przypominają twórczość Taylor. Altman sam wszedł w następującą polemikę:

I wtedy pojawia się pytanie, czy ten model, nawet jeśli nigdy nie był szkolony przy żadnej piosence Taylor Swift, powinien mieć na to pozwolenie? A jeśli tak, w jaki sposób Taylor powinna zarabiać? Myślę więc, że w tym przypadku najpierw jest opt-in, opt-out, a dopiero później model ekonomiczny.

Stanowisko Altmana w tej sprawie jest naprawdę ciekawe — i trudno nie nazwać go hipokrytą

Altman jasno przyznaje, że dostrzega piękno ludzkiej twórczości i tego, że sztuka (jaką niewątpliwie jest muzyka) to bezpośrednie przekazanie uczuć artysty; których sztuczna inteligencja zwyczajnie nie posiada. Co więcej, mówi on, że rozmawiał o tym z muzykami, że zorganizowanie tego nie byłoby większym problemem, a jednak tego nie zrobił. Z drugiej strony jednak w środku wypowiedzi wrzuca, że może kiedyś jednak zrobią coś takiego i nie wyklucza takiej możliwości.

Co więcej, wszystkie dotychczasowe produkty OpenAI bezpośrednio przyczyniają się do zabijania kreatywności ludzi, co wywoływało już całą masę kontrowersji. ChatGPT to jedno, ale nie zapominajmy o DALL-E — modelu, który generuje grafiki na zawołanie. W końcu wyrażanie siebie za pomocą obrazów czy rysunków to również sztuka; i tam ludzie wkładają tyle samo serca, uczuć i kreatywności, co w muzykę. W tym kontekście wypowiedź Altmana o modelu muzycznym (a przynajmniej część o tym, jak ceni sobie wkład ludzki) jest najzwyczajniej w świecie durna.

Źródło: YouTube / All-In

Grafika wyróżniająca: Depositphotos