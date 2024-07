To niezwykle skuteczny sposób na kierowców. Sypią się mandaty i to spore

Źródło: Depositphotos

O czym bardzo wiele osób zapomina lub nawet nie zdaje sobie sprawy z istnienia takiego rozwiązania. W trakcie przeprowadzania kontroli, czy jak niektórzy mówią polowania na piratów drogowych, najważniejsze jest zachowanie bezpiecznej odległości. Tak, aby nadjeżdżający kierowcy nie mogli się wzajemnie ostrzegać. Bo choć jest to niezgodne z prawem, wciąż dochodzi do tego typu sytuacji. Na szczęście wraz z rozwojem technologii pojawiło się ciekawe rozwiązanie, które zbiera żniwa na nierozważnych kierowcach.

Z pomocą przyszły oczywiście zyskujące na popularności drony. Operatorzy tych urządzeń nierzadko towarzyszą funkcjonariuszom w pełnieniu zadań. Szczególnie przydatni są dla drogówki, która monitoruje zachowania zarówno kierujących, jak i pieszych. Ostatnio policja skupiła się na przejściach dla pieszych w Gorzowie Wielkopolskim na ulicy Piłsudskiego. To właśnie tam dochodziło do wielu wypadków, które spowodowane były nadmierną prędkością i nieustępowaniem pierwszeństwa pieszym na przejściu. Ciekawym zjawiskiem jest to, że nawet wprowadzenie taryfikatora nie zdaje się odstraszać kierowców przed powielaniem błędów.

O czym kierowcy powinni pamiętać przed przejściem dla pieszych?

Źródło: Depositphotos

W pierwszej kolejności z tyłu głowy powinni mieć bezpieczeństwo swoje, pasażerów oraz innych uczestników ruchu, zwłaszcza tych niechronionych. Polskie prawo jasno wskazuje na to, że kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych zobligowany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Oznacza to, że najlepiej podczas zbliżania się do pasów jest zwolnić, bacznie obserwując przy tym otoczenie. Warto również pamiętać, iż szybka prędkość w dużym stopniu ogranicza reakcję kierowców, tak więc w momencie wejścia pieszego na pasy szansa na jego uniknięcie lub zatrzymanie pojazdu spada.

Kierowcy mają kategoryczny obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu, chcącemu przejść przez pasy. Wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu lub bezpośrednio na nim może skutkować otrzymaniem surowej kary.

I to właśnie również o tym należy pamiętać przed dokonaniem wykroczenia. Mandaty za złamanie obowiązków są wysokie, wynoszą one bowiem 1500 złotych, poza tym na konto pirata drogowego trafia 15 punktów karnych. W przypadku popełnienie wykroczenia w warunkach recydywy, kara zostaje zwiększona dwukrotnie.

Przeprowadzona kontrola powietrzna w Gorzowie Wielkopolskim wykazała złamanie przepisów. Poza niezatrzymaniem się przed przejściem, udokumentowano także niebezpieczne manewry wyprzedzania. Łącznie zatrzymanych zostało 10 kierujących. Jak można było się spodziewać - nie spodziewali się oni, że mundurowi mogą obserwować drogę z powietrza za pomocą dronów.

Nie tylko kierowcy powinni mieć się na baczności

Źródło: Depositphotos

Myślenie, że drony służą jedynie do kontrolowania kierowców, jest dalekie od prawdy. Względem prawa każdy uczestnik ruchu, także piesi mają pewne obowiązki do spełnienia. Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej można zobaczyć podczas monitorowania zachowań pieszych i rowerzystów. Nagrania z dronów stają się wówczas dowodem na nieprawidłowości. Udowadnia to również, że piesi, jak i rowerzyści nie są świętymi krowami - i ich też może spotkać niemiła niespodzianka w przypadku nieznajomości przepisów.

Jakie wykroczenia najczęściej popełniają inni uczestnicy? Cóż, wśród nich np. znajdziemy: