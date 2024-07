Podczas konferencji Apple w 2007 roku Steve Jobs zaprezentował publicznie pierwszy smartfon z logo nadgryzionego jabłka. Konferencja odznaczała się dużą ilością kontrowersji. Apple wynajął stację BTS, którą umieszczono tuż za sceną, tak aby Steve mógł mieć pełny zasięg podczas prezentacji sprzętu. Samo urządzenie było również prototypem. Z tego względu wymieniano go kilkukrotnie w czasie prezentacji. iPhone jednak dzięki odmienności od obecnych na rynku urządzeń konkurencji stał się hitem. Dziś każdy smartfon dostępny na rynku jest wzorowany na sprzęcie Apple.

iPhone od InfoGear

Zaglądając w karty historii, możemy się dowiedzieć, że to nie Apple wypuścił pierwszego iPhone’a. W 1995 roku National Semiconductor, czyli firma produkująca między innymi procesory spostrzegła niszę na rynku. Postanowili zatrudnić kilkuosobowy zespół do stworzenia telefonu stacjonarnego oferującego błyskawiczny i wygodny dostęp do Internetu. Prototyp pokazano Robertowi Ackermanowi, który w tym czasie był jednym z inwestorów firmy. Uznał wówczas, że urządzenie będzie przełomowe i podjął działania mające na celu stworzenie firmy, która zajęłaby się nowym sprzętem. Tak oto powstał InfoGear Technology.

Stacjonarny iPhone zaprezentowany został podczas targów CES w 1998 roku. Urządzenie umożliwiało przeglądanie stron internetowych i korzystanie z poczty e-mail. Były to wówczas rozwiązania przełomowe. Sprzęt posiadał nawet dotykowy ekran. Był on jednak czarno biały. Radość firmy nie trwała zbyt długo, gdyż urządzenie znacznie wyprzedziło swoje czasy i mało kto chciał je kupić. Przedsiębiorstwo postanowiło rok później wypuścić ulepszoną wersję z numerem 2. Ten sprzęt również nie stał się hitem sprzedażowym.

Źródło: Bob Ackerman/Wikimedia

iPhone od Apple

W 1998 roku InfoGear Technology Corp. wprowadziła na rynek pierwszego iPhone’a. Zarejestrowali również prawa do nazwy. Nie spoglądając się na to, Steve Jobs w 2007 roku zaprezentował światu pierwszy smartfon Apple, który również nazwał iPhone. Kilka dni po premierze urządzenia Cisco (właściciel praw do nazwy) złożyło pozew za bezprawne użycie ich nazewnictwa. Po obustronnych rozmowach firmy doszły do porozumienia, że każde z przedsiębiorstw będzie mogło korzystać z owej nazwy. Cisco jednak nie wyprodukował już nowego urządzenia z tym nazewnictwem.

Historia była przewrotna. iPhone miał być zaawansowanym telefonem stacjonarnym. Dziś jednak kojarzony jest jako urządzenie mobilne i to już nawet nie do końca zaawansowane na tle konkurencji. iPhone stał się Mercedesem wśród smartfonów. Sprzęty te są drogie, lecz kupujący ma pewność dopracowania go w każdym szczególe.

Źródło zdjęcia głównego: depositphotos.com