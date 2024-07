Ciekawe odkrycie w kodzie Apple. To HomePod z wyświetlaczem?

Analiza oprogramowania od Apple pozwoliła na odkrycie zupełnie nowego urządzenia, które być może zostanie zaprezentowane w bliskiej przyszłości. Czy będzie to HomePod wyposażony w wyświetlacz dotykowy? Wiele na to wskazuje.

Czym jest urządzenie HomeAccessory17,1?

Serwis MacRumors doniósł o niezwykle ciekawym odkryciu w kodzie Apple. Znaleziono w nim urządzenie o nazwie HomeAccessory17,1. Czym konkretnie może być? Autorzy pokusili się o pewną analogię. Skoro HomePod oznaczony jest w kodzie jako AudioAccessory, urządzenie HomeAccessory może być jego odpowiednikiem służącym do zarządzania domem. Jako że ciężko wyobrazić sobie sterowanie elementami inteligentnego domu wyłącznie przy pomocy komend głosowych, takie urządzenie zapewne będzie wyposażone w ekran dotykowy.

Co jeszcze wiemy o nowym urządzeniu? Nazwa HomeAccessory 17,1 sugeruje, że będzie to sprzęt wykorzystujący układ SoC Apple A18, który zadebiutuje najprawdopodobniej tej jesieni wraz z nowymi iPhone'ami. Obecność najnowszego, bardzo wydajnego układu może świadczyć o tym, że HomePod z wyświetlaczem będzie korzystał z Apple Intelligence.

Jako że w sieci już pojawiły się pogłoski o tym, że Apple pracuje nad systemem operacyjnym dla nowej kategorii urządzeń - bazującym na tvOS systemem homeOS, rychły debiut HomePoda z ekranem należy uznać za prawdopodobny.

HomePod z ekranem - rewolucja czy pogoń za konkurencją?

Wyposażony w interfejs dotykowy HomePod załata lukę w akcesoriach Apple, widoczną już od wielu lat. Konkurencja już od dawna oferuje podobne sprzęty. Warto wspomnieć, chociażby o takich urządzeniach, jak Amazon Echo Show czy Google Nest Hub.

Czy HomePod z ekranem będzie wyłącznie próba pogoni za konkurencją? A może będzie czymś większym, co wskaże jej miejsce w szeregu i sprawi, że kolejna kategoria sprzętu od Apple zyska wielką popularność? Na rozstrzygnięcie tych wątpliwości będziemy musieli poczekać najprawdopodobniej do 2025 roku. Jest bowiem mało realne, by Apple pokazało nowy głośnik już tej jesieni.

Co gorsza, wciąż nie ma polskiej Siri, a skoro tak, nowy HomePod raczej nie trafiłby do Polski.