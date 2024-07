Przy zakupie iPhone'a domyślą przeglądarką systemową jest Safari. Dla Apple jest to dobre, gdyż konsoliduje ruch we własnym ekosystemie. Ten stan rzeczy stara się jednak zmienić Google.

Starania Google

Według raportu The Information, Google pracuje nad tym, aby przenieść 50% wyszukiwań w iPhone do własnych aplikacji do 2030 roku. W chwili obecnej jest to 30%. Spółka twierdzi jednak, iż jest to trudne zadanie ze względu na fakt, iż Safari jest preinstalowaną aplikacją w urządzeniach Apple.

Raport ujawnia również pracę Google nad projektem, w którym użytkownicy mogliby wysyłać krótkie filmiki w stylu tych z TikToka i YouTube Shorts wprost w aplikacji Google. Ostatecznie projektu nie udostępniono publicznie.

W celu zachęcenia użytkowników iPhone do korzystania z aplikacji Google, firma miała rozważyć zablokowanie funkcji AI Overviews w przeglądarce Safari. Opcja ta pokazuje generowane przez sztuczną inteligencję odpowiedzi na zapytania w wyszukiwarce. Funkcjonalność miała być dostępna wyłącznie w aplikacjach Google. Ostatecznie firma nie zdecydowała się na ten ruch.

Dochodzenie Departamentu Sprawiedliwości USA

Z raportu możemy dowiedzieć się również, że Departament Sprawiedliwości USA prowadzi dochodzenie w stosunku do Google. Ważnym aspektem w sprawie jest umowa Google z Apple, która dotyczy pozycji domyślnej wyszukiwarki na iPhone. Google płaci ponad 20 miliardów dolarów rocznie za to, aby zachować status domyślnej wyszukiwarki w iOS. Według departamentu utrudnia to konkurencję w branży wyszukiwarek. Apple nie został wymieniony w pozwie, aczkolwiek wezwano do zeznań kilku dyrektorów firmy.

Źródło zdjęć: depositphotos.com