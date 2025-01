To nie nowy iPhone najbardziej zaskoczy w tym roku. Tego jeszcze nie widzieliśmy

Zapowiada się interesujący rok w sferze smartfonów. Wygląda na to, że producenci jednogłośnie uczynią 2025 rokiem cienkich telefonów i wygląda na to, że nie iPhone Slim będzie z nich najciekawszym, lecz ten.

Czy ktoś wątpi w to, że i ten rok będzie należał do Apple? Na tę chwilę nie pozostaje nic innego jak się pogodzić z tą sytuacją, ale nie oznacza to biernego przyglądania się sytuacji przez konkurencję. Świeże informacje zdają się to potwierdzać.

Reklama

Czy to urządzenie pogoni iPhone'a 17 Slim?

Jednym z problemów składanych smartfonów była ich grubość po złożeniu. Każdy, kto sięgnie pamięcią do premiery pierwszego Samsunga Folda, przypomni sobie, jak ogromne było to urządzenie. W zasadzie dwoma telefonami położonymi jeden na drugim. Czasy się zmieniły, co może udowodnić nadchodząca propozycja Oppo.

OPPO Zhou Yibao

Świeże porównania pokazał na chińskiej aplikacji social media Weibo sam Product Manager marki. Zhou Yibao zaprezentował nadchodzący smartfon Oppo Find 5, który jest tak cieniutki, że ledwo się mieści w nim gniazdko USB-C. Dla porównania szalenie cienki iPad Pro z zeszłego roku ma 5,3mm. Find 5 wydaje się być jeszcze bardziej odchudzonym urządzeniem. Konkretne dane jednak nie zostały podane. Użytkownikom zostały jedynie przekazane typowe, handlowe wypowiedzi o najcieńszym flagowcu na świecie i że kolejne informacje będą spływać w nadchodzących dniach.

OPPO Zhou Yibao

Poza tym nie jest wiele więcej wiadomo na temat tego cieniutkiego, składanego telefonu. Niemniej to, co już wiadomo, robi wrażenie w parze z pokazanymi zdjęciami. Oppo nie zamierza uczynić Find 5 gorszym od poprzednich modeli kosztem nowego wyglądu. Bateria będzie podobno pojemniejsza (zapewne krzemowo węglowa, co właśnie pozwoli na takie osiągnięcie), ładowanie będzie bezprzewodowe i nowszy procesor.

Nowy model linii Oppo, według przecieków, miałby się już ukazać w kolejnym miesiącu. Możliwe więc, że byłby pierwszym z cienkich flagowców, które mają się w 2025 ukazać lub zostać zapowiedziane. Do plotek o takich rozwiązaniach przyłączyła się propozycja Samsunga, a o Apple mówi się już od zeszłego lata.

Źródło: gizmochina