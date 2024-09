AI dostępne dla wszystkich. Smartfony Oppo zmieniają zasady gry

Jeszcze kilka lat temu obecność AI w smartfonach wiązała się z koniecznością sięgnięcia po modele z najwyższej półki cenowej, jednak dziś sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej dostępna. Nie ma mowy o utrzymaniu tak intensywnego tempa rozwoju AI, jeśli z jej mocy będzie korzystać tylko ograniczona grupa klientów, dlatego Oppo zdecydowało się wprowadzić rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do smartfonów przystępnych cenowo. Obecnie na rynku w Polsce dostępne są cztery modele z serii Oppo Reno12 5G, których celem jest dotarcie z potęgą AI do użytkowników, którzy na smartfon nie chcą wydawać majątku.

Czy Polacy potrzebują AI? Tak, ale…

Z badań przeprowadzonych na zlecenie OPPO przez ARC Rynek i Opinia (metodą CAWI na grupie ponad 1000 respondentów) wynika, że Polacy co prawda o AI słyszeli, ale o pełnej adaptacji nie ma jeszcze mowy – blisko połowa badanych korzysta z narzędzi AI, jednak ponad połowa osób z tej grupy przyznała, iż nie zdawała sobie sprawy, że to sztuczna inteligencja. Jeśli już jednak korzystamy z AI to właśnie na smartfonach i to głównie w celach rozrywkowych. A co z wydatkami na AI? Cóż, te powinny według badanych być jak najmniejsze – ponad połowa respondentów byłaby skłonna płacić za dostęp do narzędzi opartych na AI, ale niemal jedna trzecia z nich przeznaczyłaby na ten cel nie więcej niż 10 zł miesięcznie.

Nasuwają się więc dwa wnioski – po pierwsze Polacy nie wykorzystują potencjału AI w życiu zawodowym, choć są gotowi na zmiany. Po drugie cena musi być zachęcająca, dlatego właśnie Oppo do przystępnych cenowo smartfonów dodało pakiet narzędzi AI, które można wykorzystać zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. O jakich urządzeniach mowa? Są to: Oppo Reno12 F 5G, Oppo Reno12 Pro 5G, Oppo Reno12 5G i nowy członek tej rodziny – Oppo Reno12 FS 5G. To właśnie na tym smartfonie miałem okazję przetestować zestaw narzędzi AI, na których teraz się skupimy.

Lepsze rozmowy dzięki AI

Co łączy podziemny garaż, windę i prowincjonalne obrzeża miasta? Słaby zasięg, który może zakłócić ważną rozmowę. No, chyba że korzystasz z serii OPPO Reno12 5G, bo te urządzenia wyposażono w funkcję AI Link Boost. Smartfon wykorzystuje dziewięć pojedynczych anten rozmieszczonych w architekturze 360° surround, dzięki czemu jest w stanie wzmocnić odbiór sygnału i zoptymalizować wybór sieci za pomocą modelu sztucznej inteligencji na poziomie systemu.

W praktyce oznacza to, że urządzenie może elastycznie przełączać sieci w oparciu o środowisko sieciowe użytkownika – to minimalizuje opóźnienia w obszarach o słabym zasięgu, przyspiesza odzyskiwanie sygnału, a także usprawnia płynne przełączanie między siecią Wi-Fi a siecią komórkową.

Sam zasięg to jednak nie wszytko – istotny jest też czysty głos. W tym przypadku AI również może pomóc, dzięki automatycznej identyfikacji otoczenia. Sztuczna inteligencja na podstawie zebranych danych optymalizuje głos w taki sposób, by rozmówca mógł uzyskać jak najlepsze efekty – przykładowo ograniczając szumy z hałaśliwego pomieszczenia.

Inteligentna zabawa fotografią

Z boomem na AI najbardziej kojarzą mi się generatory grafik, które zaczęły stosunkowo niedawno wyrastać jak grzyby po deszczu. Świat oszalał szczególnie na punkcie platform, pozwalających na przerabianie własnych fotek i tworzenie z nich komiksowych awatarów. Z takimi zabawami wiążą się jednak dwa problemy – po pierwsze wymagają zewnętrznego oprogramowania, a po drugie często wiążą się z koniecznością wykupienia abonamentu. A co jeśli powiem Wam, że takie funkcje możecie mieć po prostu na pokładzie telefonu?

Oppo AI Studio to nic innego jak wirtualny plac zabaw dla osób, które lubią eksperymentować z selfie. Aplikacja oferuje ponad 2000 wzorów portretów i potrafi generować grafiki zarówno z pojedynczego zdjęcia, jak i grupowego, a na dodatek jest banalnie prosta w obsłudze. Wystarczy zrobić sobie selfie, wybrać pożądany wzór, kliknąć generuj i obserwować, jak AI zamienia nas w strażaka, lekarza, księcia, rzymskiego legionistę czy postać z bajki – trwa to zaledwie kilkanaście sekund.

To zdecydowanie moja ulubiona funkcja, przy której spędziłem sporo czasu. W Oppo AI Studio możecie nawet zrobić ze swojego selfie naklejkę (generując grafikę z konkretnego szablonu), a następnie wyodrębnić ją i zapisać w galerii dzięki funkcji inteligentnego konturowania. Wystarczy przytrzymać wybrany obraz, link czy element ze zdjęcia, a smartfon inteligentnie wykryje jego krawędzie i wytnie naklejkę, którą później dodać można do kolarzu, notatki czy wiadomości.

A co gdy zamiast dodawać, chcemy coś ze zdjęcia usunąć? Tu z pomocą przyjdzie Gumka AI 2.0. Założenie? Usuwanie ze zdjęć niechcianych elementów, takich jak przechodnie czy zwierzęta na pamiątkowej fotce z wakacji. Działa to równie prosto, co pozostałe funkcjonalności i opiera się na trzech sposobach pracy – inteligentnym lasso, zamalowywaniu całych stref lub automatycznym wykrywaniu i usuwaniu ludzi.

Sztuczna inteligencja w Gumce AI 2.0 analizuje zdjęcie i w miejsce usuniętego obiektu wstawia wygenerowany obszar w taki sposób, by do złudzenia zasymulować niezmienione środowisko. Działa to zarówno w przypadku ludzi, jak i obiektów. Dzięki temu fotografia mobilna staje się prostsza, a odsetek odrzucanych zdjęć z powodu zbłąkanego w tle przechodnia czy niechcianego przedmiotu zmniejsza się.

AI Toolbox, czyli ułatwienia codziennej pracy

Na wstępie wspomniałem, że ankietowani Polacy używają AI głównie do szeroko pojętej rozrywki – czas jednak otworzyć się na wykorzystanie mocy sztucznej inteligencji w pracy. Dlaczego? Bo AI może pomóc w przyspieszeniu wykonywania codziennych obowiązków i optymalizacji żmudnych procesów. W przypadku smartfonów z serii Oppo Reno 12 nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi, bo te natywnie są już na pokładzie w postaci AI Toolbox.

To zestaw narzędzi takich jak Pisanie AI, Mowa AI i Podsumowanie AI, działających w oparciu o model językowy Google Gemini. Mogą wyręczać użytkownika w takich działaniach jak streszczanie artykułu lub czytanie go na głos, a także generować post lub komentarz przeznaczony do publikacji w mediach społecznościowych.

AI Toolbox ukryte jest w belce z narzędziami, wysuwanej z prawego górnego rogu ekranu. Obecnie działa między innymi w języku angielskim, hiszpańskich i włoskim (bez polskiego).

Przydatna w pracy może okazać się także funkcja Podsumowania Nagrania AI. Sztuczna inteligencja może streścić wywiad, konferencję lub po prostu długą rozmowę, przetwarzając audio na zapis tekstowy. Ten trafia później do notatek i może zostać zapisany przykładowo w formie listy rzeczy do zrobienia.

Moc AI w Oppo Reno12 FS 5G

Jeśli szukacie przystępnego cenowo smartfona, który wprowadzi Was w erę AI, to Oppo Reno 12 FS 5G może okazać się idealnym kandydatem. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – pomarańczowej (Amber Orange) oraz ciemnozielonej (Olive Green), a pod elegancką obudową skrywa mocne podzespoły. To konfiguracja 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane, napędzana przez wydajny układ MediaTek Dimensity 6300 – dzięki temu AI w Oppo Reno 12 FS 5G może wykonywać skomplikowane operacje.

Smartfon może pochwalić się baterią 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45W SUPERVOOC, która wystarcza na około 14 godzin oglądania wideo na platformach społecznościowych. Za świetne fotki odpowiada zaś obiektyw główny o rozdzielczości 50 MP, aparat makro 2 MP oraz ultraszerokokątny obiektyw 8 MP o kącie widzenia 112 stopni. Selfie, z którymi tak dobrze radzi sobie sztuczna inteligencja, to zasługa przedniego aparatu 32 MP.

A co z ceną? Moc AI zamkniętą w smartfonie możecie nabyć za 1499 zł.