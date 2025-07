Disney wskrzesza kultową sagę. Nowy zwiastun robi wrażenie!

Już w październiku 2025 r. do kin trafi "TRON: Ares" - trzecia odsłona kultowej serii science fiction, która przed dekady elektryzowała wszystkich tematyką relacji człowieka z technologią. Nowy film nie tylko rozwinie legendarną mitologię, lecz zyska także całkowicie świeże muzyczne oblicze, za które odpowiada zespół Nine Inch Nails.

Reklama

TRON: Ares - zwiastun i data premiery

Niedawno zadebiutował najnowszy zwiastun "TRON: Ares". Od pierwszych sekund prezentuje świat prześwietlony pulsującym, neonowym światłem. Dominują sceny, w których Ares zstępuje do "naszego" świata. W tle słychać premierowy utwór od Nine Inch Nails, który nadaje trailerowi retro-futurystyczny klimat, wzorem tego, co tworzył zespół Daft Punk, łącząc mocną elektronikę z industrialnym brzmieniem. Zwiastun ewidentnie podkreśla główne motywy filmu: niepokoje społeczne związane z rozwijającą się sztuczną inteligencją, granice między cyfrowym a rzeczywistym oraz pytanie o to, kto naprawdę sprawuje kontrolę w świecie napędzanym przez algorytmy.

Nowa odsłona franczyzy skupia się na tytułowym programie Aresie – niezwykle zaawansowanej Sztucznej Inteligencji, którą z cyfrowego świata wysłano do rzeczywistości. Główny motyw filmu to pierwsza bezpośrednia konfrontacja ludzi z autonomicznym bytem wytworzonym przez technologię. Za reżyserię odpowiada Joachim Rønning, znany z pracy nad hitami Disneya, a w głównych rolach zobaczymy Jareda Leto (jako Ares), Gretę Lee, Evana Petersa czy Jeffa Bridgesa powracającego do kultowej postaci Kevina Flynna.

O wyjątkowości "TRON: Ares" świadczy nie tylko temat, ale muzyka. Po raz pierwszy za pełną ścieżkę dźwiękową odpowiada zespół Nine Inch Nails, na czele z Trentem Reznorem i Atticusem Rossem – laureatami Oscarów za muzykę filmową. Ich pierwszym singlem ze ścieżki dźwiękowej jest energiczny utwór "As Alive As You Need Me To Be", który zadebiutował razem z nowym trailerem.

Premiera filmu zaplanowana została na 10 października 2025 roku.

TRON - seria filmów. To trzeba wiedzieć

Cyfrowy świat TRON narodził się w 1982 roku wraz z premierą pierwszego filmu, w którym genialny programista Kevin Flynn, grany przez Jeffa Bridgesa, trafia do wnętrza systemu komputerowego po tym, jak zostaje wrobiony w kradzież własnych pomysłów przez korporację ENCOM. W „Gridzie” spotyka szereg unikatowych cyfrowych postaci — Bruce Boxleitner wciela się zarówno w Alana Bradleya, jak i w tytułowego Trona, niezłomny program bezpieczeństwa, który staje się sojusznikiem Flynna w walce przeciwko totalitarnemu Master Control Program (David Warner). Warner wciela się też w Ed Dillinger, antagonisty w „prawdziwym” świecie.

W 2010 roku światło dzienne ujrzała kontynuacja – "TRON: Dziedzictwo". Tu na pierwszy plan wysuwa się Sam Flynn (Garrett Hedlund), syn zaginionego Kevina. Po otrzymaniu zagadkowej wiadomości od ojca, Sam przenosi się do cyfrowego świata, aby odkryć, co stało się z Kevinem, który przez lata był więźniem własnego systemu. Jeff Bridges powraca w podwójnej roli – jako dojrzały Kevin Flynn i jego cyfrowy alter ego, niebezpieczny Clu, program stworzony niegdyś jako idealnego zarządcę Gridu, który wymyka się spod kontroli. Znaczącą rolę odgrywa także Olivia Wilde jako Quorra, wyszkolona wojowniczka i nieoczywisty sojusznik Sama, oraz Michael Sheen jako ekscentryczny Castor/Zuse. Unikalną atmosferę podkreślają zapadające w pamięć elektroniczne kompozycje zespołu Daft Punk, które podniosły oprawę audio-wizualną filmu do rangi kultowej. Świat TRON był także eksplorowany w ramach animowanych seriali ("TRON: Uprising"), gier komputerowych i komiksów.