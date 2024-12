Podsumowania roku na Steam już dostępne. W co grałeś?

Spotify Wrapped to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń online, gdzie każdego roku miliony słuchaczy z całego świata dzieli się statystykami na temat ulubionej muzyki, najczęściej słuchanych wykonawców i utworów. Pomysł podchwyciły różne firmy – nie tylko oferujące muzykę, filmy, czy seriale w sieci. Swoje podsumowania oferują też producenci konsol: PlayStation, Xbox, Nintendo. Gracze mają też możliwość sprawdzić, w co w ostatnich 12 miesiącach grali na komputerach PC. A wszystko za sprawą Podsumowania roku na Steam, które w tym roku udostępnione zostało po raz trzeci.

Podsumowanie 2024 roku na Steam uwzględnia cały czas rozgrywki między pierwszą sekundą 1 stycznia a ostatnią sekundą 14 grudnia czasu uniwersalnego. Warto jednak dodać, że podsumowanie nie uwzględnia czasu rozgrywki spędzonego w trybie offline lub przy braku połączenia z internetem. Nie uwzględnia także czasu spędzonego na korzystaniu z narzędzi i innych rodzajów oprogramowania niezaliczającego się do gier. Gry niewydane, pobrane wstępnie, dostępne przedpremierowo i te wyłączone ze sprzedaży również nie są uwzględnione.

Czego można dowiedzieć się z Podsumowania roku na Steam?

W ile gier zagraliście i jak to ma się do poprzedniego roku? Odblokowaliście gromadkę osiągnięć? A co z najdłuższą serią? Te wszystkie fajne liczby i nie tylko znajdziecie w waszych podsumowaniach. Istnieje tyle ciekawych sposobów na spojrzenie na swój rok grania na Steam: czas rozgrywki pod kątem miesiąca, pod kątem tego, na czym graliście, a nawet pod kątem czasu rozgrywki w obrębie rodziny na Steam, o ile do którejś należycie!