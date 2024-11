Jeszcze wczoraj, te informacje były zaledwie plotką, jakoby Sony miało wykonać ogromny, strategiczny ruch na rzecz wzmocnienia swojej już i tak silnej gałęzi branży gier. Jeżeli to by się udało, to Microsoft już właściwie raz i na zawsze mógłby się poddać i zaprzestać tworzenia konsol. Dzisiaj w końcu zostało wydane oficjalne oświadczenie.

Kadokawa przerywa milczenie i odpowiada na plotki

Plotki dotyczą korporacji Kadokawa. Wielu graczom raczej ta nazwa wiele nie mówi, chyba że lubią od czasu do czasu włączyć anime lub poczytać mangi. Pomimo tego, sprawa jest poważna, ta korporacja rozciągnęła swój zasięg na praktycznie każdą formę rozrywki. Gry, komiksy, seriale, filmy, magazyny, w każdym z tych mediów ma jakąś firmę w swoim portfolio. Jedną z nich, jest FromSoftware, twórcy znanej, uwielbianej i szalenie inspirującej serii, która zdefiniowała nowy gatunek gier, Dark Souls.

Kadokawa Corporation przerwało dzisiaj milczenie i pojawiła się oficjalna wypowiedź.

Do tego renomowana gazeta zajmująca się tematyką ekonomiczną Nikkei, nazwała negocjacje wczesnymi etapami przejęcia Kadokawa'y. Poprzez ten zakup Sony zgromadziłoby poza FromSoftware i inne, znane studia. Może nie tak globalnie jak twórcy Elden Ringa, lecz takie, które mają swoje stałe grono fanów. SpikeChunsoft oraz Acquire, co ciekawe, to drugie co dopiero stworzyło grę na wyłączność... Nintendo.