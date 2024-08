Kate Winslet w brawurowej roli. Ten film trzeba zobaczyć

Kate Winslet jako Lee Miller

Karierę aktorki tak właściwie rozpoczęła przełomowa rola w filmie "Titanic", która przyniosła jej międzynarodową sławę i uznanie krytyków. Winslet zdobyła również Oscara za rolę w filmie "Lektor", gdzie wcieliła się w postać Hanny Schmitz - byłej strażniczki obozu koncentracyjnego. Inne ważne role to Clementine w "Zakochanym bez pamięci" oraz Joanna Hoffman w "Steve Jobs" u boku Michaela Fassbendera. W ostatnim czasie najbardziej pamiętną rolą jest występ w "Mare z Easttown" - serialu HBO, który jednak doczeka się drugiego sezonu. Teraz zobaczymy ją w filmie "Lee. Na własne oczy".

Lee. Na własne oczy - film o fotografce

Produkcja opowiada historię Lee Miller, modelki, fotografki i korespondentki wojennej. Akcja filmu rozpocznie się w 1938 roku, kiedy to Miller, znana już jako modelka i muza artystów, postanawia spróbować swoich sił jako fotografka. W świecie zdominowanym przez mężczyzn, codziennie musi udowadniać swoją wartość. Nie chce ograniczać się jedynie do fotografii mody i pięknych wnętrz. Jak czytamy w zapowiedzi filmu, jej talent do wydobywania prawdy o ludzkim życiu oraz nawiązywania niezwykłego porozumienia z bohaterami swoich zdjęć, szczególnie kobietami, sprawia, że jej prace będą uznawane za wyjątkowe.

Film pokaże czas, gdy Europa pogrąża się w koszmarze II wojny światowej, a Miller nie będzie chciała oglądać jej z bezpiecznej odległości. Wyruszy na front jako korespondentka wojenna brytyjskiego "Vogue’a", aby pokazać światu tragiczną prawdę o ludzkim wymiarze wojny. Jako jedna z pierwszych fotografów, Miller widzi z bliska poświęcenie żołnierzy, cierpienie cywilów i koszmar niemieckich obozów koncentracyjnych. Jej zdjęcia, pełne emocji i brutalnej prawdy, staną się świadectwem okrucieństw wojny.

Lee. Na własne oczy - zwiastun i data premiery

Obsada filmu robi naprawdę spore wrażenie. W roli Man Raya, słynnego fotografa i partnera Lee, zobaczymy Jude’a Lawa. Marion Cotillard wciela się w rolę Solange, przyjaciółkę Lee.W filmie występuje również Dominic West jako Roland Penrose, artysta i mąż Lee, który wspiera ją w jej artystycznych dążeniach. Reżyserem filmu jest Ellen Kuras, znana ze swojej dotychczasowej pracy jako operator filmowy, a scenariusz napisała Liz Hannah, która wcześniej pracowała nad takimi filmami jak "Czwarta władza". Premiera filmu "Lee. Na własne oczy" w polskich kinach odbędzie się 13 września.

Lee Miller - kim była?

Życie i praca Lee Miller miały ogromny wpływ na świat fotografii. Urodzona w 1907 roku w Nowym Jorku, rozpoczęła swoją karierę jako modelka, szybko stając się muzą wielu znanych artystów, w tym Man Raya. Jednak jej prawdziwą pasją była fotografia, dlatego w latach 30. XX wieku Miller przeniosła się do Paryża, gdzie zaczęła rozwijać swoje umiejętności jako fotografka. Jej prace były uznawane za odważne, pełne emocji i często kontrowersyjne, co sprawiło, że zyskała uznanie w świecie zdominowanym przez mężczyzn.