To najlepszy czas na zakup dodatków do The Sims 4. Takiej promocji dawno nie było

Już 31 października w The Sims 4 pojawi się zupełnie nowe rozszerzenie. "Życie i śmierć" pozwoli wcielić się w rolę Mrocznego Kosiarza i sprawdzić, jak wygląda życie "po drugiej stronie"? Jednak to nie koniec, gdyż dodatki związane z Halloween zostały właśnie przecenione!

W tegoroczny dzień Wszystkich Świętych chcielibyśmy, by gracze dowiedzieli się, jak przeżyć spełnione życie, i odkryli, co znajduje się po drugiej stronie – dzięki The Sims 4 Życie i śmierć. Odwiedź upiorne Ravenwood i wyrusz na eksplorację trzech otoczeń, które oferują dostęp do mrocznego przejścia między życiem a śmiercią oraz tego, co czeka po niej. Twoi Simowie będą mogli sporządzić listę marzeń, załatwić niedokończone sprawy po śmierci, korzystać z mocy, by siać zniszczenie i emanować życzliwością (lub coś pomiędzy), a nawet się odrodzić. To cię zainteresuje To największa premiera Xbox tej jesieni. Będzie w nią można zagrać niemal na wszystkimSuper Mario Party Jamboree, nie ma mocnych na Nintendo!

– rozszerzenie Życie i Śmierć, które do The Sims 4 trafi 31 października 2024 r., dostępne jest na komputerach PC za pośrednictwem aplikacji EA, na komputerach Mac za pośrednictwem Origin, w sklepach Epic Games Store i Steam oraz na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. W zależności od platformy, dodatek Życie i śmierć kosztuje ok. 180 zł.

Halloween w The Sims 4. Te dodatki kupisz teraz w super cenie

Wraz z nim warto zainteresować się ofertą przecenionych zestawów dodatków i przedmiotów, które umilą czas spędzony w Halloween wraz The Sims 4. W oficjalnym sklepie trwa właśnie wyprzedaż różnych dodatków, pakietów, akcesoriów i kolekcji. W niższej cenie kupicie m.in. dodatek Do wynajęcia za 117,73 zł, Razem Raźniej za 94,95 zł, Ranczo za 94,95 zł, czy Śnieżna eskapada za 94,95 zł. Do tego zestaw Marzenie dekoratora oferujący szereg urozmaiceń dla trybu budowania, czy personalizacji Simów. W niższej cenie dostępny jest również cały zestaw Święto Duchów, który obecnie kosztuje 131,94 zł. W jego skład wchodzą pakiet Wilkołaki, pakiet Wampiry i pakiet Upiorności Akcesoria. To doskonały moment na zakup dodatków Halloween. Taka okazja powtórzy się dopiero za rok! Ceny mogą różnić się w zależności od platformy, na której gracie w The Sims 4. Szczegóły oferty znajdziecie w oficjalnym sklepie gry.