Takiego dodatku do The Sims 4 się nie spodziewałeś. Co oferuje?

W tegoroczny dzień Wszystkich Świętych chcielibyśmy, by gracze dowiedzieli się, jak przeżyć spełnione życie, i odkryli, co znajduje się po drugiej stronie – dzięki The Sims 4 Życie i śmierć. Odwiedź upiorne Ravenwood i wyrusz na eksplorację trzech otoczeń, które oferują dostęp do mrocznego przejścia między życiem a śmiercią oraz tego, co czeka po niej. Twoi Simowie będą mogli sporządzić listę marzeń, załatwić niedokończone sprawy po śmierci, korzystać z mocy, by siać zniszczenie i emanować życzliwością (lub coś pomiędzy), a nawet się odrodzić. To cię zainteresuje Takiego dodatku do The Sims 4 się nie spodziewałeś. Co oferuje?Ted Lasso powróci z 4. sezonem? Prace nad serią mają niebawem ruszyć

Witaj w Ravenwood, gdzie granica między życiem a śmiercią jest niezwykle cienka. Trzy wyjątkowe środowiska zostały stworzone - w nich Simowie i duchy żyją obok siebie, starając się załatwić swoje niedokończone sprawy.

Rozpocznij przygodę w Kruczym Przesmyku – upiornej wiosce, regularnie nawiedzanej przez duchy. Odkryj lokalne kamieniarskie zakłady, spotkaj tajemniczego kupca lub weź udział w wyprzedaży trumien. Simowie mogą odwiedzić cmentarz, by uczcić pamięć zmarłych lub spędzić czas w krypcie z bliskimi. W Ravenwood odbywają się różne wydarzenia, w tym Dzień Rodziny i Święto Życia. Dolina Szeptów to spokojniejsze miejsce, idealne dla kolekcjonerów i miłośników historii. Simowie mogą odkrywać kryptę, badać ołtarzyk tarota czy uczestniczyć w Księżycowej Uczcie, gdzie co noc odbywają się tańce i opowieści przy ognisku. Żałobna Dolina emanuje tajemniczością. Często odwiedzana przez duchy, oferuje Simom możliwość udziału w Festiwalu Niknącej Zasłony czy spotkaniach Anonimowych Umarlaków. Monitoruj działania swoich Simów, aby w pełni wykorzystać system nagród Podróży Duszy, który nagradza ich za osiągnięcia.

The Sims 4 z najciekawszym dodatkiem ostatnich lat. Co o nim wiemy?

Gracze mogą pomóc Simom w spełnieniu marzeń, tworząc listy celów. Po spełnieniu marzeń Simowie mogą się odrodzić z nowymi cechami i umiejętnościami. Duchy mogą kontynuować swoją Podróż Duszy, aby załatwić niedokończone sprawy. W dodatku Życie i śmierć Simowie mogą pozostać w rodzinie jako grywalne duchy, wprowadzając chaos lub czyniąc dobro. Mogą również rozwijać swoje duchowe moce i zdobywać esencje emocji, które można sprzedać. Simowie mogą wybierać nowe kariery, takie jak kosiarz lub grabarz. Kosiarze pomagają duszom przejść na drugą stronę, a grabarze zajmują się opieką pośmiertną.

Obie kariery oferują nowe wyzwania i możliwości. Postacie mogą także sporządzić testament, aby przekazać pamiątki bliskim. Żałoba po stracie bliskiej osoby jest trudna i może objawiać się na różne sposoby. Simowie mogą korzystać z terapii żałobnej, a także organizować pogrzeby, wybierając aktywności i gości. Każdy pogrzeb jest wyjątkowym wydarzeniem, które może przyciągnąć duchy. Simowie mogą uczcić pamięć zmarłych, stawiając ołtarzyki lub ozdabiając miejsca pochówku.

Dodatek Życie i śmierć już jest dostępny w przedsprzedaży, a jego premiera zaplanowana jest na 31 października 2024 r. – w sam raz na tegoroczne Halloween. Z rozszerzenia skorzystacie w The Sims 4 na komputerach PC za pośrednictwem aplikacji EA, na komputerach Mac za pośrednictwem Origin, w sklepach Epic Games Store i Steam oraz na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. W zależności od platformy, dodatek Życie i śmierć kosztuje ok. 180 zł.

Zainteresowani?