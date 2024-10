Kup pepsi i zgarnij nagrody w FC 25 – promocja rusza już dziś

Jeśli lubicie popijać Pepsi, to pewnie zwróciliście uwagę, że od kilku dni w sklepach Żabka dostępne są specjalne edycje napoju, z charakterystycznym logo FC 25 na puszce. Nie jest to zwykła reklama, a oznaczenie promocji z nagrodami, które z pewnością przydadzą się graczom piłkarskiego hitu od EA Sports. Akcja wchodzi w życie już dziś – poniżej wyjaśniamy, jak odebrać nagrody.

Unikalne dodatki i punkty sezonowe za kod z puszki

W FC 25 – i generalnie w całej serii FIFA – najważniejszym trybem jest Ultimate Team. To tam zaczynamy od zera składem brązowych kart, by z czasem ścignąć do kluby legendy piłki nożnej i wykorzystać je w turniejach online. W tym wyścigu do sławy bardzo ważne są punkty doświadczenia sezonowego, które otwierają drogą nie tylko do przydatnych kart piłkarzy, ale także paczek, w których może znajdować się wiele przydatnych przedmiotów. Proces zbierania punktów doświadczenia jest żmudny, ale teraz można go przyspieszyć – wystarczy wpisać kod z puszki Pepsi lub Pepsi Zero.

Źródło: Pepsi

Znajdziecie go pod zawleczką promocyjnych opakowań, oznaczonych symbolem FC 25. Rejestracja kodów pod tym adresem startuje już dziś o 18:00 – trzeba pamiętać jednak, że gracz może wykorzystać tylko 5 kodów. Czego dokładnie można oczekiwać? Oto rozpiska wszystkich nagród:

6 kart personalizacji Pepsi „Thirsty For More” + 400 punktów w sezonie

3 TIFO Pepsi „Thirsty For More” + 400 punktów w sezonie

3 XL TIFO Pepsi „Thirsty For More” + 400 punktów w sezonie

3 motywy stadionu Pepsi „Thirsty For More” + 400 punktów w sezonie

3 herby Pepsi „Thirsty For More” + 400 punktów w sezonie

Jak widzicie można więc zgarnąć nie tylko punkty sezonowe, ale także przedmioty kosmetyczne. Pełen regulamin promocji znajdziecie tutaj.

