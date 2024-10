To największa premiera Xbox tej jesieni. Będzie w nią można zagrać niemal na wszystkim

Ostatnie miesiące dla graczy Xbox posiadających abonament Xbox Game Pass były naprawdę interesujące. Zarówno maj, jak i czerwiec przyniosły do katalogu m.in. Tomb Raider: Definitive Edition, Kona II: Brume , Brothers: A Tale of Two Sons i premierowe Little Kitty, Big City, EA Sports NHL 24, czy premierowe Senua’s Saga: Hellblade II, Galacticare. Do tego obie części Octopath Traveler, The Callisto Protocol i udostępnione wczoraj premierowo Still Wakes the Deep. Początek października był mało ekscytujący, jednak jego końcówka i pierwsze dni listopada dają nadzieję na to, że o tendencji spadkowej możemy zapomnieć i z każdym kolejnym miesiącem będzie coraz lepiej! W co zagracie w najbliższym czasie?

Xbox Game Pass w drugiej połowie października i na początku listopada. W co zagracie?

16.10

South Park: The Fractured but Whole (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

17.10

Donut County (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

(Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard MechWarrior 5: Clans (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

25.10

Call of Duty: Black Ops 6 (Konsole, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of Duty: Modern Warfare III (Chmura) – Game Pass Ultimate

(Chmura) – Game Pass Ultimate Call of Duty: Warzone (Chmura) – Game Pass Ultimate

29.10

Ashen (Konsole, Chmura, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

31.10

Dead Island 2 (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

5.11

StarCraft: Remastered (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass StarCraft II: Campaign Collection (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.10