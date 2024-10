Najświeższa cześć serii Mario Party, wieloletniej serii Nintendo, zbiera fantastyczne oceny krytyków całego świata. Rzesza recenzentów wskazuje kolejny hit, który już w tym tygodniu trafi na sklepowe półki.

Te oceny mówią wszystko!

Przeważają niemal perfekcyjne noty, a i tej idealnej również nie zabrakło. Taki odbiór na pewno uspokaja fanów, zapewniając ich, że warto było czekać. Jeden ze znanych redaktorów, szczególnie obeznany w grach japońskiego giganta, Chris Scullion, powiedział nawet:

"(Super Mario Party) Jamboree jest jedną z najlepszych gier Mario Party jakie kiedykolwiek zrobiono, ze względu na pokaźną ilość dostępnych wyzwań i ich ogólnej jakości (...) oceniając na tle poprzednich części serii, ta szczególnie się wyróżnia", skomentował dając świetną ocenę 4/5

Nintendo

Wielu krytyków zaznacza, że to może być najlepsza odsłona w historii serii, chwaląc frajdę, jaką dają zebrane minigry oraz za powrót do formuły, która tak bardzo rozkochała w sobie fanów. Jak podaje GamesHub: nawet pomijając nostalgię, to jest najpełniejsza i najbardziej wciągająca gra Mario Party, jaką do tej pory widzieliśmy.

Nie wszyscy byli aż tak zadowoleni, jak można dostrzec na Metacriticu oraz Opencriticu, osobie recenzującej dla Eurogamera, w ogóle Super Mario Party Jumboree nie przypadło do gustu. Gra została oceniona na szokujące 4/10, stwierdzając, że pomimo ogromu gry, na każdym kroku zawodzi pod kątem frajdy. Lekko mówiąc, mocno ten komentarz odstępuje od pozostałych.

The Enemy - 10/10

Gamereactor - 9/10

Nintendo Life - 9/10

PlaySense - 9/10

TheSixthAxis - 9/10

IGN - 9/10

Pocket Tactics - 9/10

Metro GameCentral - 9/10

Screen Rant - 9/10

GamesHub - 9/10

GAMINGbible - 9/10

My Nintendo News - 8,5/10

TechRadar Gaming - 8/10

TheGamer - 8/10

VGC - 8/10

XGN - 8/10

TrueGaming - 7,5/10

Wccftech - 7,5/10

GameSpot - 6/10

Eurogamer - 4/10

To, co na pewno wpłynęło na ciepłe przyjęcie tej odsłony, to ilość wyzwań, a także zupełna nowość. Gra jak nigdy dotąd pozwala na spersonalizowanie swojej zabawy. Czterech graczy lokalnie, może sobie przygotować grę na własnych zasadach. Dzięki czemu zarówno rodziny jak i grupy znajomych lub właśnie podczas imprezy można stworzyć wyjątkowy czas, pełen frajdy.

Gra trafi do sklepów fizycznych i wirtualnych już w czwartek 17.10.2024... Czyli już jutro! Jest na co czekać!