To najlepsza usługa do grania w chmurze. Wkrótce trafi na więcej urządzeń

Steam Deck to najpopularniejszy sprzęt do grania przenośnego w tytuły z komputerów PC. Już w tym roku urządzenie doczeka się wsparcia ze strony firmy NVIDIA, która pracuje nad aplikacją GeForce NOW.

GeForce NOW to prężnie rozwijająca się usługa grania w chmurze, która nie wymaga dostępu do najmocniejszego na rynku komputera wyposażonego w najlepsze podzespoły i drogie karty graficzne. Wystarczy szybki dostęp do internetu, opcjonalny kontroler i jeden z dostępnych abonamentów. Wkrótce z tego rozwiązania skorzysta nowa grupa graczy posiadająca najpopularniejszą "konsolkę" do grania w tytuły PC. Chodzi oczywiście o Steam Deck, który zyska możliwość uruchamiania gier w chmurze w najwyższej możliwej jakości dzięki serwerom wyposażonym w karty graficzne GeForce RTX 4080. Dodatkowo posiadacze Steam Decków będą mogli cieszyć się rozwiązaniami oferowanymi przez technologię NVIDIA DLSS 3, która zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę oraz NVIDIA Reflex oferującą niskie opóźnienia. Dzięki temu Steam Deck zużywa mniej mocy obliczeniowej, co wydłuża czas pracy na baterii w porównaniu z graniem lokalnym.

Reklama

Steam Deck z GeForce NOW. Nvidia wkracza do gry

Jednak Steam Deck nie będzie jednym sprzętem, na którym w tym roku zadebiutuje aplikacja do strumieniowania gier w ramach usługi GeForce NOW. NVIDIA potwierdziła, że współpracuje z Apple, Meta oraz ByteDance, a jej efektem ma być wsparcie dla gogli Apple Vision Pro, Meta Quest 3 i 3S, a także urządzeń z serii Pico. Z tego zestawienia najbardziej cieszy współpraca z Apple, gdyż może to oznaczać, że w niedalekiej przyszłości GeForce NOW zawita także na iPhone'a, iPada i Apple TV. Obecnie z usługi grania w chmurze na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka można korzystać wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Czy użytkownicy tych sprzętów doczekają się wsparcia bezpośrednio z poziomu dedykowanej aplikacji? Chętnie skorzystałbym z niej na Apple TV, gdyż to jedyne urządzenie Apple, na którym nie można korzystać z GeForce NOW.

Ale to nie koniec niespodzianek od NVIDIA. Firma potwierdziła, że zarówno DOOM: The Dark Ages jak i Avowed, które są jednymi z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku, działać będą w usłudze już w dniu premiery. Dodatkowo, z dostępu do GeForce NOW cieszyć się będą mogli użytkownicy z Indii, gdzie uruchomiono właśnie nowe serwery z kartami graficznymi GeForce RTX 4080 dedykowane temu regionowi.