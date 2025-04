Fani Disneya już szykują pieniądze. Ten zestaw LEGO jest imponujący

LEGO prezentuje najnowszy zestaw stworzony w ramach współpracy z Disneyem. To "Zamek z Pięknej i Bestii", który właśnie trafił do sprzedaży.

Wyraź swoją pasję do kreatywnych modeli i fantastycznych zamków księżniczek dzięki zestawowi dla dorosłych Zamek z Pięknej i Bestii (43263). Czteropiętrowy zamek do zbudowania zawiera wiele pomieszczeń, w tym salę balową z obrotową podłogą i jadalnię ze stołem i obracającymi się półmiskami. Jest tu także odczepiana sekcja z wielkimi schodami i pokój w wieży z zaczarowaną różą i schowkiem, a także mnóstwo detali i odniesień do filmów. Zestaw zawiera również 10 postaci, które ożywią sceny: Bellę,Bestię, Gastona, LeFou i Maurycego, a także Lumière'a, Fifi, Trybika, Bryczka i Panią Imbryk.

– LEGO Zamek z Pięknej i Bestii to zestaw składający się z 2916 elementów i mierzący 53 cm wysokości, 33 cm szerokości i 15 cm głębokości. Jak przekonuje firma, to nostalgiczny pomysł na prezent dla dorosłych fanów "Pięknej i Bestii" Disneya na urodziny lub święta. Tym bardziej, że oprócz samego, gigantycznego zamku składającego się z czterech pięter, do których można zajrzeć i przypomnieć sobie ulubione sceny, znajdziemy tam wspomnianych wyżej bohaterów w ich zminiaturyzowanych wersjach.

LEGO Zamek z Pięknej i Bestii. Gratka dla fanów animacji Disneya

Choć LEGO Zamek z Pięknej i Bestii jest zestawem konstrukcyjnym dla dorosłych, nie ma większych obaw przed tym, by przy jego budowie uczestniczyli także młodsi fani animacji Disneya. Pozwoli on dorosłym fanom cieszyć się relaksującym budowaniem imponującego modelu kolekcjonerskiego, a młodszym umożliwi uruchomienie wyobraźni.

LEGO Zamek z Pięknej i Bestii w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 1199,99 zł i jest już dostępny w przedsprzedaży dla członków LEGO Insiders, który mogą składać zamówienia do 3 kwietnia – po tej dacie zestaw powinien być dostępny dla wszystkich. Warto też śledzić inne sklepy, gdzie zestawy LEGO często dostępne są w niższych cenach.