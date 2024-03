To może być twoja nowa ulubiona nawigacja. Szykuje wielkie zmiany

Mapy Apple to projekt dość... kontrowersyjny. I choć nie mam najmniejszych złudzeń co do tego że są one idealnym wyborem dla mieszkańców niektórych części świata, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, to w Polsce ich sens jest dość... dyskusyjny. Bez wątpienia nie są aż tak popularne jak produkt Google, ale też nie są robione z równie dużym rozmachem. Z drugiej jednak strony — w przypadku remontów i zmian drogowych wielokrotnie byłem już świadkiem tego, że aktualizacje tam pojawiały się wcześniej, niż w producie Google. I tak, mam tu na myśli polskie ulice.

Jako nawigacja Mapy Apple mają sporo "ale" i jest wiele funkcji, których użytkownikom najzwyczajniej w świecie... brakuje. Jak wynika ze śladów w kodzie iOS 18 — przynajmniej jeden z tych braków miałby być nadrobiony w tegorocznej wersji systemu.

Mapy Apple z tworzeniem własnych tras. Nowa funkcja trafi do platformy już jesienią?

To jeszcze nic oficjalnego, a wyłącznie domysły oparte na śladach w kodzie pozostawionych w najnowszej wersji systemu. Ale jak wielokrotnie byliśmy już świadkami: takie ślady często okazują się po prostu przygotowywać grunt pod to, co ma niebawem nadejść.

Jeżeli korzystaliście z Map Apple to prawdopodobnie wiecie, że przy wyznaczaniu tras — skazani jesteśmy zawsze na opcje, które przygotowuje dla nas platforma. Nie ma szans na to, by wprowadzić tam jakiekolwiek sugestie i zmiany. Albo jedziemy tak, jak powie nam nawigacja, albo radzimy sobie sami. I to właśnie ma być jedna z wielkich zmian szykowanych wraz z wersją map w iOS 18. Sugeruje to świeżutka część kodu podpisana jako "CustomRouteCreation".

Na tę chwilę nie znamy jeszcze żadnych szczegółów, bo poza tą etykietą — w Mapach Apple nie pojawiło się nic więcej. Powszechnie jednak wiadomo, że jest to jeden z tych braków, który od lat łamał serca użytkownikom platformy — dlatego wielu ma nadzieję, że Apple nareszcie nadrobi te zaległości. Czy faktycznie im się to uda? Dowiemy się już niebawem. Na oficjalną zapowiedź prawdopodobnie nie będziemy musieli czekać nawet do jesieni. Bowiem już 10 czerwca czeka nas uroczysta konferencja Worldwide Developers Conference (WWDC), na której to Apple zdradza plany związane z rozwojem oprogramowania na najbliższe miesiące. I jeżeli szykuje takie zmiany w swoich Mapach, to bez wątpienia ich tam nie zabraknie.