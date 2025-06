Smartfon z Androidem i obsługą Apple Watch. Czy to scam?

Ta przełomowa informacja, opublikowana na chińskim portalu społecznościowym Weibo, może zwiastować nową erę w integracji między konkurencyjnymi ekosystemami. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że Vivo korzysta z jakiejś luki w ekosystemie Apple, która zostanie zapewne szybko zablokowana przez Apple. Do tej pory zegarki Apple Watch były w pełni kompatybilne jedynie z iPhonem, co stanowiło istotny element zamkniętego ekosystemu Apple. Użytkownicy smartfonów z Androidem, którzy chcieli korzystać z smartwatchy, musieli wybierać spośród urządzeń opartych na systemie Wear OS lub innych.

Vivo X Fold5 z obsługą technologii Apple

Zgodnie z zapowiedziami Vivo, użytkownicy X Fold5 będą mogli w pełni korzystać z kluczowych funkcji Apple Watch. Oznacza to możliwość odbierania połączeń telefonicznych, odczytywania wiadomości tekstowych oraz, co najważniejsze, synchronizowania danych zdrowotnych i fitness bezpośrednio z zegarka do aplikacji zdrowotnej Vivo na smartfonie. To jednak nie wszystko, Vivo zapowiada także wsparcie innych technologii Apple, jak możliwość zastosowania smartfona jako dodatkowy ekran w macOS czy nawet dostęp do serwisu iCloud. Rozwiązanie to może bazować na istniejących już integracjach z systemami iOS i macOS, które w ostatnim czasie wprowadzali inni chińscy producenci, tacy jak Oppo.

Szczegóły techniczne dotyczące sposobu, w jaki Vivo udało się przełamać barierę kompatybilności, nie zostały jeszcze ujawnione, to sama zapowiedź wywołała ogromne poruszenie w branży. Dla użytkowników, którzy cenią sobie smartfony z Androidem i chcieliby skorzystać np. ze składanego urządzenia, ale jednocześnie podoba im się funkcjonalność Apple Watch, nowa funkcja Vivo X Fold5 może być przełomowa. Premiera tego smartfona zaplanowana jest na 10 lipca. Wtedy też dowiemy się, jak w praktyce będzie wyglądać integracja z Apple Watch i czy okaże się ona na tyle płynna i niezawodna, by sprostać oczekiwaniom użytkowników. Nie mamy też jeszcze pewności czy to rozwiązanie trafi gdziekolwiek poza Chiny.

Vivo X Fold5 zapowiada się jako jeden z ciekawszych składanych smartfonów na rynku. Producent obiecuje odporność na pył/kurz według normy IP5X, a na wodę nawet według IP9X. Oznacza to, że można go będzie rozkładać nawet pod wodą i nie powinno mu to zaszkodzić. Do tego dochodzi duży, jasny wyświetlacz oraz oczywiście topowa specyfikacja. Wielką niewiadomą pozostaje natomiast cena.