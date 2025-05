HUAWEI stawia na zdrowie – premiera zegarków z serii WATCH 5 i FIT 4

Swoją premierę mają dziś nowe smartwatche od HUAWEI i trzeba przyznać, że jest w czym wybierać. Chiński producent wrzuca na sklepowe półki zegarki z serii HUAWEI WATCH 5 i WATCH FIT 4, dedykowane osobom, które monitorowanie aktywności i zdrowia chcą łączyć ze stylowym designem. Z okazji premiery HUAWEI przygotował specjalne promocje.

HUAWEI WATCH 5

Piąta generacja zegarków o uniwersalnym charakterze debiutuje w formie najbardziej zaawansowanego urządzenia pod względem funkcji zdrowotnych w dotychczasowej ofercie HUAWEI. Dwa nowe warianty w rozmiarach 42 i 46 mm cechują się świetnymi materiałami, zastosowanymi do wykonania koperty – stali nierdzewnej (mniejszy) i stopu tytanu klasy lotniczej (większy).

Oba posiadają lekko zakrzywiony wyświetlacz ze sferycznego szkła szafirowego, wyróżniające się dużą jasnością maksymalną na poziomie 3000 nitów. Największą rewolucją jest jednak technologia X-Tap, zamknięta w przycisku pod koroną. Wystarczy przyłożyć do niego opuszek palca przez minutę, by aktywować zbieranie danych zdrowotnych z 6 wskaźników na raz – zegarek zbada między innymi temperaturę nadgarstka, tętno czy EKG. To zasługa nowego modułu w technologii HUAWEI TruSense – zegarki chińskiego producenta mogą zbierać dane z różnych części ciała jednocześnie, ułatwiając, a zarazem skracając proces kompleksowego śledzenia informacji zdrowotnych.

Zegarki z serii HUAWEI WATCH 5 obsługują płatności zbliżeniowe, mapy offline i gesty (takie jak podwójne stuknięcie palcami), a na baterii mogą wytrzymać nawet do 11 dni (w przypadku modelu 46 mm).

HUAWEI WATCH FIT 4 i FIT 4 Pro

Nowością są też typowo sportowe zegarki z serii WATCH FIT, które po raz pierwszy ukazały się w wariancie Pro. Są smukłe, lekkie i odporne na czynniki zewnętrzne – to zasługa połączenia koperty z lotniczego aluminium, tytanowego bezela i szkła szafirowego.

Podobnie jak modele z serii WATCH 5 obsługują ponad 100 trybów sportowych i śledzą sześć głównych układów organizmu, w tym oddechowy, nerwowy i hormonalny. Użytkownicy mogą też śmiało płacić zegarkami za zakupy dzięki NFC, a czas pracy na baterii to maksymalnie 10 dni.

Ceny

HUAWEI WATCH 5 – 46 mm

• Elite (tytanowa obudowa i bransoleta) – 2799 PLN

• Purple (tytanowa obudowa) – 2399 PLN

• Classic (tytanowa obudowa) – 2399 PLN

• Active (obudowa ze stali szlachetnej) – 1999 PLN

HUAWEI WATCH 5 – 42 mm

• Elite (obudowa ze stali szlachetnej i tytanowa bransoleta) – 2799 PLN

• Elegant (obudowa ze stali szlachetnej) – 2399 PLN

• Classic (obudowa ze stali szlachetnej) – 1999 PLN

• Green (obudowa ze stali szlachetnej) – 1999 PLN (wyłącznie w sklepie huawei.pl)

Premierowa promocja

Od 15 maja do 29 czerwca możecie kupić nowe zegarki HUAWEI w poniższych cenach promocyjnych:

HUAWEI WATCH FIT 4: 699 zł → 599 zł

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: 1199 zł → 999 zł

Do modeli WATCH 5 producent dorzuca zaś słuchawki HUAWEI FreeBuds 6i w prezencie.