Garmin zapowiada nowy zegarek. Cena będzie jego dużą zaletą

Garmin zazwyczaj tego nie robi, ale tym razem zapowiedział premierę swojego nowego zegarka na kilka dni wcześniej. Co więcej, wygląda na to, że nie będzie to żaden flagowy model.

Garmin raczej stroni od oficjalnych premier swoich zegarków czy organizacji dedykowanych konferencji prasowych. Takowe wydarzenia planuje wyjątkowo rzadko, jak chociażby w przypadku premiery Fenixa 8. Prawie nigdy nie zapowiada też swoich urządzeń przed czasem, ale tym razem zrobił wyjątek. W mediach społecznościowych w Państwie Środka pojawiła się zapowiedź nowego modelu zegarka, który ma zadebiutować już za 3 dni. Co to za tajemniczy zegarek?

Nowy tani Forerunner?

Z samej zapowiedzi niewiele wynika. Widać tylko kontur zegarka na ciemnym tle, który jednak wskazuje na to, że mamy do czynienia z modelem sportowym. Na obudowie znalazło się 5 przycisków, dwa po prawej, zapewne Start/Stop dla aktywności oraz Powrót, a po lewej kolejne 3 czyli Światło, Góra i Dół. To układ charakterystyczny między innymi dla serii Forerunner, a spekulacje na ten temat podsyca fakt, że pod spodem znalazł się dopisek "1xxx". Mogłoby to wskazywać na model Forunner z rodziny 1000, ale biorąc pod uwagę, że niedawno debiutował Forerunner 970, który jest na szczycie tej kategorii zegarków, trudno oczekiwać premiery nowego, topowego zegarka. "1xxx" oznacza prawdopodobnie cenę podaną w chińskich juanach, co oznacza, że zegarek będzie kosztował w przeliczeniu od 500 do 1000 złotych.

Dlatego też większość opinii przychyla się w stronę nowego, taniego modelu, który zastąpi prawdopodobnie bazowego Forerunnera 55. To podstawowy model wyposażony w wyświetlacz MIP, czujnik tętna i podstawowe ćwiczenia treningowe. Jest już dosyć leciwy, więc nowszy model byłby z pewnością mile widziany. Jeśli będzie w zestawieniu niżej niż Forerunner 165, to zaoferuje prawdopodobnie ponownie tylko podstawową funkcjonalność, chociaż tym razem pewnie z ekranem AMOLED, bo Garmin w ostatnim czasie odchodzi od wyświetlaczy MIP. Nie mamy też pewnością czy model ten pojawi się w sklepach na całym świecie, czy tylko w Chinach. Będzie to bez wątpienia ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą dopiero zacząć swoją biegową przygodę.